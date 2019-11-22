بعد تحريض شيطان العرب: فيديو مروع لإسترالي يهاجم بوحشية إمرأة مسلمة محجبة

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لإمرأة مسلمة محجبة كانت تجلس مع صديقاتها في أحد المقاهي في إستراليا، قبل أن يأتي إرهابي أسترالي ويتحدث معهم للحظات بشتائم و ألفاظ قذرة وشتم للإسلام.

وبعدها مع هدوء المحجبة إلا إنه باغتها بضربها على رأسها عدة مرات حتى وقعت على الأرض، وتعرضت الفتاة المسكينة لعدة كدمات في الوجه و الرأس و الجسد، حيث إستمر في ضربها بطريقة متوحشة على جسدها حتى بعد وقوعها على الأرض.

ولم يتوقف حتى تدخل بعض الحضور من الرجال، وقامت زميلة الفتاة المسكينة التي تعرضت للضرب المبرح بضربه على رأسه بكرسي من المحل حتى وقع على الأرض وتمت السيطرة عليه من قبل الحضور.

وتم التحفظ عليه حتى وصلت قوات الامن التي قامت بالقبض عليه وتوجيه تهم كراهية له، ويواجه الآن محاكمات في عدة تهم.

المرأة المسلمة المحجبة نقلت إلى المستشفى وتم معالجتها، وهي حامل في شهرها الثامن ولكن بحمد الله لم يصب جنينها بأذى.

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الإعلامي القطري جابر الحرمي نشر الفيديو على صفحته وعلق بقوله: “استرالي يهاجم بوحشية إمرأة مسلمة محجبة ويباغتها بلكمات ويسقطها على الأرض ويدعس عليها ، قبل أن يتمكن عدد من الحضور من إبعاده عنها .. الحادثة في استراليا .. إنها العنصرية والعداء للإسلام ولكل مظاهر تدل عليه وعلى أتباعه ..”

استرالي يهاجم بوحشية إمرأة مسلمة محجبة ويباغتها بلكمات ويسقطها على الأرض ويدعس عليها ، قبل أن يتمكن عدد من الحضور من إبعاده عنها ..

الحادثة في استراليا ..

إنها العنصرية والعداء للإسلام ولكل مظاهر تدل عليه وعلى أتباعه .. pic.twitter.com/OY4a4wwL92 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 22, 2019

يذكر ان ولي عهد أبوظبي شيطان العرب بن زايد كان قد حرض في أكثر من مناسبة ضد المسلمين في أوروبا ووصفهم بأنهم نواة إرهاب، وطالب الدول الأوروبية بمراقبة المساجد وبل إغلاقها لأنها تفرخ إرهابيين حسب زعمه وكره للإسلام و المسلمين.

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