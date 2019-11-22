دبلوماسي قطري لقرقاش الإمارات: أنت زعيم الحماقة.. قصف مباشر ولكن لماذا؟

الدبور – في قصف مباشر من دبلوماسي قطري لقرقاش الإمارات، هاجم الدبلوماسي القطري المقرب من الديوان الأميري “ناصر بن حمد آل ثاني”، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخليجية “أنور قرقاش”، واتهمه بأنه “زعيم الحماقة”.

جاء ذلك، في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”، ردا على “قرقاش”، الذي هاجم فيها ضمنيا قطر، بسبب ما أسماه “مخالفة “الأعراف والأخلاق والتهدئات الإعلامية”.

وقال “قرقاش” في تغريدته: “كل الحديث عن الأخلاق والأعراف والتهدئات الإعلامية سرعان ما تدرك خوائها لأن الطبع يغلب التطبع، والحماقة أعيت من يداويها”.

قبل أن يرد عليه الدبلوماسي القطري “بن حمد”: “وأنت يا أنور قرقاش زعيم الحماقة.. لذلك يصعب عليك الخروج من معاصيها”.

وانت يا انور قرقاش زعيم الحماقة لذلك يصعب عليك الخروج من معاصيها https://t.co/Jw5gqMOpag — N H M (@NasserIbnHamad) November 22, 2019

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وخلال الأيام الماضية، تحدثت تقارير إعلامية عن تعليمات صدرت من دول الحصار، بعدم التعرض بأي إساءة إلى قطر، في البرامج السياسية والرياضية، في ظل جهود مضنية لإنهاء المصالحة الخليجية، بجهد أمريكي، وكثر التقارير أن المصالحة باتت قريبة جدا.

إلا أن ولي عهد أبوظبي أوعز إلى وزير القذارة لديه حمد المزروعي لزيادة جرعة القذارة في الشرف التي إعتاد عليها بن زايد نفسه ويستمتع بها، للتصدي لأي محاولة من طرف واحد وهو السعودية لإنهاء الأزمة الخليجية حيث المصلحة السعودية اليوم تقتضي إنهاء الصراع الخليجي.

وجاءت الأنباء الجديدة، تزامنا مع قرار الدول الخليجية الثلاث، العدول عن قرار عدم خوض منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 24” المقررة في قطر الشهر الجاري، وهو ما فتح باب التوقعات بكسر حصار قطر، وإلغاء حظر سفر مواطني دول المقاطعة إلى الدوحة لتشجيع منتخباتهم.

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