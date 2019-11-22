قبل أن تشتري هاتف آيفون 11 إقرأ هذا الخبر لتوفر الكثير

الدبور – قبل أن تتخذ القرار بشراء هاتف أيفون الجديد إن لم تشتره بعد، إقرأ تفاصيل ما تم تسريبه عن الهاتف الجديد المتوقع صدوره من شركة أبل و الذي سيغير تفكيرك وربما يجعلك تغير رأيك أو تأجله قليلا.

فق أفاد موقع ”Trusted Reviews“ أن آيفون 12 سوف يدخل عليه تعديل رئيسي عن آيفون 11، وهو خاص بحجم الذاكرة العشوائية ”RAM“.

وحصل بلاين كورتيس، المحلل التكنولوجي في باركليز، على معلومات من الشركات المصنعة لسلسلة ”آبل“ فيما يتعلق بالهاتف الجديد، ووفقًا له فإن iPhone 12 Pro وiPhone12 Pro Max ربما يكون حجم ذاكرة الوصول العشوائي ”RAM“ فيها 6 غيغابايت، بدلاً من 4 غيغا بايت الخاصة بـ iPhone 11.

وذكر الموقع أنه وفقًا لتقارير سابقة من المحلل مينج تشي كو، فإنه من المتوقع أن يحظى كلا النموذجين بدعم من تقنية mmWave، لتحسين أداء الجيل الخامس والاستشعار الثلاثي الأبعاد في الكاميرات الخلفية، كما أنه يتميز بتقنية التعرّف على الوجوه Face-ID، والتي تمهد الطريق للابتكارات مثل دعم المدفوعات عبرFace-ID.

وبحسب الموقع، فإنه من المتوقع أيضًا أن يبدأ إنتاج هاتف جديد آخر، يشار إليه باسم iPhone SE 2، في شباط/ فبراير المقبل، ومن الواضح أن هذا الهاتف سيكون خيارًا أقل تكلفة، حيث يستمر الخط الرئيسي للهواتف الذكية من Apple في الارتفاع، لكن ستكون ذاكرة الوصول العشوائي أقل من 3 غيغابايت.

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وقد يتم الكشف عن iPhone 12 في أيلول/ سبتمبر من العام المقبل، وهو ما يتماشى مع جدول إصدارات Apple وخطط منافسيها.

ووفقًا لتقرير سابق من Nikkei عن iPhone 12 فإن Apple تستعد لشحن 80 مليون وحدة من أجهزة المودم المزودة بتقنية الجيل الخامس لجهاز iPhone العام القادم، مما يعني بالتأكيد أن كل هاتف في المجموعة الجديدة سيكون قادرًا على استخدام تقنية الجيل الخامس، وهو تحول مفاجئ لمعيار بيانات الهاتف المحمول الجديد من مجموعة iPhone 11 بأكملها هذا العام.

وفي وقت سابق، نُشرت العديد من المواصفات المتوقعة لهاتف “ آيفون 12″ منها أن الشاشة ستكون بمعدل تحديث قدره 120 هرتز، وبقياس 5.4 بوصات، وكاميرا ثلاثية الأبعاد من نوع ToF، بالإضافة إلى تصميم جديد، إلى جانب أن هناك تقارير أشارت إلى أنها قد ترتفع أسعارها بسبب دعمها للجيل الخامس.

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