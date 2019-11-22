حاكم دبي السادي بن راشد
عش الدبابير

ناشط عماني يترجم تغريدة حاكم دبي السادي إلى لغة عربية مبسطة.. شاهد

By وطن الدبور
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الدبور – نشر ترجمة مبسطة لتغريدة نشرها السادي محمد على صفحته اليوم، وأثارت ردود فعل قوية من النشطاء لما تحمله من متناقات غير مفهومة.

فقد نشر حاكم دبي المعروف بساديته، وقد هربت منه زوجته مؤخرا الاميرة هيا بنت الحسين، وذلك بعد إكتشافها لما يفعله مع بناته، نشر تغريدة مستفزة وغير مفهومة لولا أن ترجمها الناشط العماني المعروف الذي يغرد تحت اسم قيد الأرض بعد إغلاق عدة حسابات له لأنه أوجع عيال زايد.

وقال بن راشد في تغريدته ما نصه: رسالتي للشباب العربي: نحن أمة عربية واحدة..نحن أمة عربية خالدة..نحن أمة لسانها وقرآنها باق ما بقيت الدنيا..نحن أمة أملها يتجدد..شبابها يتجدد..روحها تتجدد..قدرها أن تبقى ما بقيت الأرض. نحن لا نيأس لأن اليأس كفر ..اليأس عكس الحياة .. ونحن أمة كتبت لها الحياة…”

والمصيبة ختم تغريدته بعبارة : “هكذا #علمتني_الحياة

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وعلق الدبور على تغريدته: يبدو إنك تلميذ فاشل إذا.

ونشر الناشط العماني تغريدة ترجم فيها ما قاله بن راشد بالحرف حتى يسهل على النشطاء فهم ما يريد حاكم دبي الذي قاد عملية التجسس الفاشلة الأخيرة على وتم القبض على الخلية كلها.

حيث قال قيد الأر ما نصه: رسالتي للشباب العربي نحن أمة عربية واحدة امة خالدة شياطينها وخاصة #وابخ تقود التجسس على جيرانها وتعطل اقتصادها أمة يتجدد شبابها في تمويل الحروب في ليبيا تونس مصر اليمن سوريا لبنان فما أجملها من أمة تعيش على القتل والتعذيب والاغتيال بدلا من العلم وتسخير الإمكانيات للابتكار.”

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وعلق ضابط المخابرات القطري السابق شاهين السليطي ايضا على التغريدة الغبية، حيث نشرها وقال ما نصه: أسمع كلامك أصدقك .. أشوف أفعالك أتعجب

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بينما علق ناشط يمني على هذه التغريدة العجيبة الغريبة، وقال ما نصه: “ولا امه واحده ولا شيئ نحن في اليمن نبراء ومنكم الى الله و الى يوم الدين انتم امه الحفاتر والمرتزقة والقتلى المأجورين دمرتم اوطاننا وقتلتم ابنائنا وتاتي تتحدث ك موعظ انتم اخر من يتحدث عن الامم يارجل كون احترم عقول الآخرين”

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