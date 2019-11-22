ناشط عماني يترجم تغريدة حاكم دبي السادي إلى لغة عربية مبسطة.. شاهد

الدبور – نشر ناشط عماني ترجمة مبسطة لتغريدة نشرها حاكم دبي السادي محمد بن راشد على صفحته اليوم، وأثارت ردود فعل قوية من النشطاء لما تحمله من متناقات غير مفهومة.

فقد نشر حاكم دبي المعروف بساديته، وقد هربت منه زوجته مؤخرا الاميرة هيا بنت الحسين، وذلك بعد إكتشافها لما يفعله مع بناته، نشر تغريدة مستفزة وغير مفهومة لولا أن ترجمها الناشط العماني المعروف الذي يغرد تحت اسم قيد الأرض بعد إغلاق عدة حسابات له لأنه أوجع عيال زايد.

وقال بن راشد في تغريدته ما نصه: “رسالتي للشباب العربي: نحن أمة عربية واحدة..نحن أمة عربية خالدة..نحن أمة لسانها وقرآنها باق ما بقيت الدنيا..نحن أمة أملها يتجدد..شبابها يتجدد..روحها تتجدد..قدرها أن تبقى ما بقيت الأرض. نحن لا نيأس لأن اليأس كفر ..اليأس عكس الحياة .. ونحن أمة كتبت لها الحياة…”

والمصيبة ختم تغريدته بعبارة : “هكذا #علمتني_الحياة“

رسالتي للشباب العربي: نحن أمة عربية واحدة..نحن أمة عربية خالدة..نحن أمة لسانها وقرآنها باق ما بقيت الدنيا..نحن أمة أملها يتجدد..شبابها يتجدد..روحها تتجدد..قدرها أن تبقى ما بقيت الأرض. نحن لا نيأس لأن اليأس كفر ..اليأس عكس الحياة .. ونحن أمة كتبت لها الحياة…

هكذا #علمتني_الحياة — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 22, 2019

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وعلق الدبور على تغريدته: يبدو إنك تلميذ فاشل إذا.

ونشر الناشط العماني تغريدة ترجم فيها ما قاله بن راشد بالحرف حتى يسهل على النشطاء فهم ما يريد حاكم دبي الذي قاد عملية التجسس الفاشلة الأخيرة على سلطنة عمان وتم القبض على الخلية كلها.

حيث قال قيد الأر ما نصه: “رسالتي للشباب العربي نحن أمة عربية واحدة امة خالدة شياطينها وخاصة #وابخ تقود التجسس على جيرانها وتعطل اقتصادها أمة يتجدد شبابها في تمويل الحروب في ليبيا تونس مصر اليمن سوريا لبنان فما أجملها من أمة تعيش على القتل والتعذيب والاغتيال بدلا من العلم وتسخير الإمكانيات للابتكار.”

رسالتي للشباب العربي نحن أمة عربية واحدة

امة خالدة شياطينها وخاصة #وابخ تقود التجسس على جيرانها وتعطل اقتصادها

أمة يتجدد شبابها في تمويل الحروب في ليبيا تونس مصر اليمن سوريا لبنان

فما أجملها من أمة تعيش على القتل والتعذيب والاغتيال بدلا من العلم وتسخير الإمكانيات للابتكار. — قيد الارض (@Falcon_Alarabi) November 22, 2019

وعلق ضابط المخابرات القطري السابق شاهين السليطي ايضا على التغريدة الغبية، حيث نشرها وقال ما نصه: أسمع كلامك أصدقك .. أشوف أفعالك أتعجب

أسمع كلامك أصدقك .. أشوف أفعالك أتعجب https://t.co/pPOmlPNupN — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) November 22, 2019

بينما علق ناشط يمني على هذه التغريدة العجيبة الغريبة، وقال ما نصه: “ولا امه واحده ولا شيئ نحن في اليمن نبراء ومنكم الى الله و الى يوم الدين انتم امه الحفاتر والمرتزقة والقتلى المأجورين دمرتم اوطاننا وقتلتم ابنائنا وتاتي تتحدث ك موعظ انتم اخر من يتحدث عن الامم يارجل كون احترم عقول الآخرين”

ولا امه واحده ولا شيئ نحن في اليمن نبراء ومنكم الى الله و الى يوم الدين انتم امه الحفاتر والمرتزقة والقتلى المأجورين دمرتم اوطاننا وقتلتم ابنائنا وتاتي تتحدث ك موعظ انتم اخر من يتحدث عن الامم يارجل كون احترم عقول الآخرين — ياسر اليماني (@YaserAlyamani) November 22, 2019

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