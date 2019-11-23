جريمة مروعة في الأردن: إغتصاب فتاة من قبل عمها وبمساعدة وتحريض عمتها تفاصيل مرعبة

الدبور – في جريمة مروعة في الأردن تخطت كل الحدود و العادات والقيم و الدين والإنسانية، تم إغتصاب فتاة يتيمة الأب و الام بطريقة بشعة من قبل عمها الذي من المفروض إنه المؤتمن عليها وعلى عرضها وحياتها، و المصيبة الأكبر هو مشاركة عمتها في الموضوع بتسهيل عملية الإغتصاب، وأكثر من ذلك في تفاصيل مرعبة لسعها الدبور.

حيث كانت الضحية، البالغة من العمر 20 عامًا، تعيش في منزل جدها، بسبب سجن والدها في قضايا مقيّدة بحقه، وانفصال والدتها عنه، وعيشها في دولة أخرى.

وبينما كانت الفتاة تقيم في منزل جدها، قدّمت عمتها لها مشروبات كحولية ومواد مخدرة لتشربها، حتى تتمكن من إحضار رجال ليمارسوا الجنس معها، حيث استغل عمها الفرصة ومارس الجنس معها، وأنجب منها طفلة وأكدت الفحوصات أنه والدها البيولوجي.

وفي أحد المرات أقدم المتهم على جريمة هتك العرض بحق الضحية، أثناء تواجدهما على سطح منزلهما، حيث دفعته عنها ثم حاول اللحاق بها، ثم هددته بإخبار والدها، وعلى إثر ذلك تقدمت الفتاة بالشكوى وبدأت ملاحقه المتهم.

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وأصدرت محكمة الجنايات حكمها في شهر أيار/مايو الماضي، حيثُ قضت بوضع المتهم بالأشغال المؤقتة 20 عاماً، بحسب موقع ”رؤيا الإخباري“ الأردني.

و اليوم أسدلت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، الستار على قضية اغتصاب الفتاة على يد عمها ”المتهم الأول“، بمساعدة عمتها ”المتهمة الثانية“، وإنجابه من الضحية طفلة.

وأيدت المحكمة، في حكمها النهائي للقضية، قرار محكمة الجنايات الكبرى، حيثُ صادقت على حكمها المشدد، والقاضي بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عامًا.

وقالت محكمة التمييز: ”إن قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء مستوفيًا كافة الشروط القانونية ولا يشوبه أي عيب من العيوب، التي تستدعي نقضه“.

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