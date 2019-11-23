على طريقة بن سلمان: شك بزوجته فوقع خلاف بينهما فقتلها وقطعها بالمنشار

الدبور – على طريقة بن سلمان ولي عهد السعودية الذي قتل الصحفي السعودي الذي لم يعارضه بل إختلف معه ببعض القضايا، فقام بقتله وتقطيعه في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

إختلف رجل مع زوجته لانه شك في تصرفاته، فقام بقتلها بطريقة بشعة وبعدها قام بتقطيعها والتخلص من جثتها.

فقد دفع الشك مواطنًا مصريًا إلى قتل زوجته بعد أن سدد لها 40 طعنة، وقطع جسدها بوساطة ”سيف“، قبل أن يفر هاربًا من شقته الواقعة في منطقة الهرم في محافظة الجيزة في مصر.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على القاتل، الذي يعمل بمحل دجاج، بعد ساعات قليلة من ارتكاب جريمته، التي يقف وراءها شكه في سلوك زوجته.

وأوضحت التحريات، أن المتهم أغلق باب غرفة النوم على زوجته، واستمر في ضربها لمدة 30 دقيقة، وبعد أن أجهز عليها و قطع جسدها قفز من شباك شقته، وفر هاربًا.

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وقال المتهم إن خلافات زوجية نشبت بينه وبين الضحية، بعد شكه في سلوكها، وعلمه بخيانتها له، حيثُ قرر قتلها، وجهز سكينًا، وسدد لها عدة طعنات حتى تأكد من مفارقتها الحياة، ثم قطع جسدها لنصفين، وتخلص من الجثة.

وعثرت رجال المباحث على الجزء السفلي بـ“ترعة“ المريوطية بالهرم، في حين أرشد المتهم رجال المبحث على مكان الجزء الآخر من الجثة بعد القبض عليه.

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