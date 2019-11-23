ناشط يكشف للدبور: بسبب نسب أمه يحقد بن زايد على اليمن و إيران وقطر

الدبور – كشف ناشط للدبور عن سبب عقدة النقص و الحقد الذي يحمله ولي عهد أبوظبي شيطان العرب بن زايد لليمن ولإيران التي يخشاها ويتقرب منها بالسر و يدفع بالسعودية إلى محاربتها ليدخلها في مستنقع حرب إستنزاف لا تخرج منه السعودية إلا مهزومة و مذلولة كما حصل معها في اليمن.

وقال الناشط الذي رفض نشر اسمه أن السبب يعدو لنسب أم ولي عهد أبو ظبي بن زايد، وهي الزوجة الرابعة للشيخ زايد الشيخة فاطمة بن مبارك.

فاطمة بنت مبارك هي ابنة عامل يمني كان يعمل في الإمارات المتصالحة عندما كانت تحت وصاية سلطنة عمان، واليمني والدها متزوج من إيرانية وله منها بنات و أولاد، وتزوجها الشيخ زايد عندما شاهدا بالصدفة فأمر بإحضارها إلى قصره وتزوجها ودخل بها في نفس الليلة.

وتقول الروايات إنها كانت بنت ١٤ عاما وقتها، بينما الرواية الرسمية أنها بنت ٢٠ عاما وكان زايد يكبرها كثيرا وكانت الزوجة الرابعة له، وأنجبت له ما يعرف الأن بشيطان العرب بن زايد.

وذكر أن جميع زوجات الشيخ زايد قبل زوجته اليمنية الإيرانية هن بنات شيوخ كبار من مشيخة أبوظبي، وفاطمة مبارك هي الوحيدة التي بنت عامل من خارج مشيخة أبوظبي، وهذا ما سبب عقدة نقص لبن زايد رافقته طوال حياته.

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حيث كان أبناء الشيخ زايد يعايرونه بأنه أمه ليست من العوائل، فحقد بن زايد على أصل أمه بطريقة مغايرة، وحصل عنده عقدة نفسية وهي عقدة النقص والإختلاف.

لذلك سعى من صغره إلى الوصول إلى القوة و الحكم محاولا لاإنتقام من المجتمع ولحل عقدة النقص التي رافقته طوال حياته، مع أن والده الشيخ زايد إهتم به ولاحظ العقد النفسية التي يعاني منها في صغره، ولاحظ التوحش الذي بداخله اتجاه الكل.

كثيرون لا يعرفون ان الشيخة فاطمة من اصل يمني وان امها ايرانية وهذا يفسر السبب في ان خالها الذي عاش معها في القصر في فترة الستينات والسبعينات ظل الى يوم موته يتحدث العربية بصعوبة وبلهجة فارسية حتى ظن كثيرون يومها ان فاطمة نفسها ايرانية.

وهذا ينطبق على اخيها الكبير ” سهيل” الذي دخل في صفقة زواجها من الشيخ زايد وتولى الاشراف على شئونها المالية ايضا وكان سهيل ثقيل اللسان والعجمة في لسانه واضحة وان كانت اقل من عجمة خاله!!

كما ان هذا الشرش الفارسي هو الذي يفسر شقار وبياض (فاطمة) التي ظن – ويظن- كثيرون انها سمراء لانها يمنية الاصل مع انها بيضاء البشرة وكثيرون -ايضا- لا يعلمون من ان فاطمة كانت جميلة جدا في مقاييس ذلك الزمن.

وفي البحث عن أي صورة تجمع بين بن زايد و أمه الشيخة فاطمة لن تجد أي إجتماع جمعهما مع بعض في أي مناسبة ولا حتى زيارة عيد.

ويضيف الناشط ربما هذا ما يسبب أيضا عقدة لشيطان العرب للنشاط المميز التي تقوم به والدة أمير قطر الشيخة موزا وأصلها المعروف، وتقدمها على المستوى الدولي في النشاط التي تبنته ونجحت به وهو التعليم للكل، بينما يسعى بن زايد إلى تدمير الدول وتشويه سمعة الشرفاء.

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