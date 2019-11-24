عش الدبابير

الشرس شاهين السليطي يجلد عيال زايد: هذا ما كان ينوي فعله الكلب ابن الكلب في قطر

By وطن الدبور
0

الدبور – نشر الضابط في جهاز المخابرات القطري السابق الذي كان له دور كبير في كشف فضائح الإنقلاب الفاشل على الذي قادته السعودية و ، الناشط الشرس بالدفاع عن وطنه ، نشر تغريدة  على صفحته على موقع تويتر، تحدث فيها بغضب و ألم عن ما كانت تنوي الإمارات فعله في .

وقال السليطي بعد مشاهدة برنامج تحقيق إستقصائي يعتبر فضيحة الموسم وقنبلة من قنابل قناة الجزيرة المدمرة عن ما قام به ولي عهد أبوظبي من فظائع في ، قال هذا ما كان ينوي الكلب فعله في قطر.

وقال السليطي في التغريدة التي لسعها الدبور ما نصه: “يا أهل قطر يا ربعي واخواني واخواتي وعيالنا والمقيمين هل شاهدتوا برنامج قناة الجزيرة #احزمه_الموت_الاماراتيه وماذا فعلت بأخواننا اليمنيين . هذه الاعمال التي كان الكلب ابن الكلب ينوي تنفيذها في قطر لو لا لطف الله وحكمة أميرنا وتكاتف الشعب التي افشلت مخطط الغزو”

في إشارة لولي عهد أبو ظبي بن زايد وما كان يخطط له بعد ممارسة عمل جدوده في القرصنة، وقام بقرصنة وكالة الأنباء القطرية ليشن الحرب على دولة قطر تحت غطاء محاربة الإرهاب كما فعل في اليمن تماما.

- Advertisement -

وكان تحقيق لقناة “الجزيرة” الفضائية قد كشف عن تفاصيل تورط الإمارات في ملفي الاغتيالات والسجون السرية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك عبر محاضر تحقيق وشهادات حصرية.

وقال التحقيق، الذي حمل عنوان “أحزمة الموت”، وبثته القناة الأحد، إن المسؤول الأول عن عصابة الاغتيالات في عدن كان يعمل مع الإماراتيين وتحديداً مع المدعو “أبو خليفة”.

وأوضح أن عناصر من تنظيم القاعدة، المصنف على قوائم الإرهاب العالمية، نفذت عمليات اغتيال بتوجيه من ضباط إماراتيين.

بدوره قال المعتقل في سجون عدن، مروان لطيف، إنه رأى ضباطاً إماراتيين يقتلون رجلاً رفض الاعتراف، ثم وضعوا جثته في كيس قمامة.

إقرأ أيضا: فضيحة إماراتية جديدة بإمتياز من سلسلة فضائحها في اليمن وما خفي أعظم

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه..  https://t.me/Dabboor

You might also like
لسعات

فضيحة إماراتية جديدة بإمتياز من سلسلة فضائحها في اليمن وما خفي أعظم

عش الدبابير

شاهد وزير خارجية الإمارات وهو سكران كيف إلتقطته الكاميرات

عش الدبابير

ناشط يكشف للدبور: بسبب نسب أمه يحقد بن زايد على اليمن و إيران وقطر

عش الدبابير

دبلوماسي قطري لقرقاش الإمارات: أنت زعيم الحماقة.. قصف مباشر ولكن لماذا؟

عش الدبابير

الناشط ياسر اليماني لـ بن زايد: مكانك الحقيقي مصحه الأمراض النفسيه.. (فيديو)

فيديو

بعد تحريض شيطان العرب: فيديو مروع لإسترالي يهاجم بوحشية إمرأة مسلمة محجبة

Leave A Reply

Your email address will not be published.