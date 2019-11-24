ثمنه 100 مليون دولار.. حكم بهدم قصر والد جيجي وبيلا حديد المليونير الفلسطيني لهذا السبب

الدبور- يواجه المليونير الفلسطيني الأصل محمد حديد والد عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد، أمرًا من قاض أمريكي بهدم قصره الضخم الذي تم بناؤه ويبلغ ثمنه 100 مليون دولار، منذ نصف عام بسبب معركة قانونية طويلة الأمد.

وحسب موقع telegraph البريطاني، قد جرى سحب عملاق العقارات محمد حديد إلى معركة قانونية طويلة حول قصره الفخم والذي يقع على جانب التل، وتبلغ مساحته 30000 قدم مربعة بعد أن اشتكى الجيران من حجمه.

في أعقاب الشكوى، أصدر قاض في محكمة لوس أنجلوس العليا الحكم على العقار باعتباره ”خطرًا واضحًا ودقيقًا“ على الهياكل المتبقية في المنطقة.

وجاء الكشف عن القرار بعد أن كشف مهندس إنشائي أن أساسات المنزل الداعمة لم يتم تثبيتها في الأرض بدرجة كافية، وقد أوضح القاضي في شرح حيثيات قراره، أنه ”إذا سقط هذا المنزل على التل، فسوف يشمل ذلك جزءًا من الحي“.

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بعد صدور الحكم، كشف حديد أثناء حديثه إلى TMZ أن الهيكل لم ”يتحرك ملليمتر! لم يكن أبدًا خطرًا وشيكًا على الجيران ”، وأكد أيضًا أن العملية برمتها كانت تحت مراقبة مستمرة من أجهزة المتابعة ومفتشي المدينة منذ عام 2012.

وأشارت التقارير المتداولة إلى أن تدمير المنزل سيستغرق ما يصل إلى 6 أشهر من الوقت وسيؤدي أيضًا إلى إنفاق ملايين الدولارات .

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