عبدالرحمن السديس
فيديوعش الدبابير

شاهد إلى أين وصلت الخيانة: المسجد الأقصى الذي ذكر في القرآن موجود في السعودية وليس فلسطين

By وطن الدبور
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الدبور – خرج مهرج مصري لم يتعرف الدبور على اسمه ومن أين جاء في برنامج تلفزيوني يتحدث عن المكان الحقيقي للمسجد الأقصى الذي ذكر في القرآن، وأكد انه في العظمى وليس في فلسطين، ليعيد التطبيل على التوجه السعودي الجديد وهو نزع القدسية عن مدينة القدس و .

ولأن الخيانة لا حدود لها وسط عالم عربي و إسلامي متشرذم ومقسم، وصل الحد بالسعودية أن تنزع القدسية عن مدينة القدس وعن المسجد الأقصى.

ولأن المسجد ذكر في القرآن إستعانت السعودية بالمهرجين من مصر لإثبات ما قاله بعض شيوخ السعودية، أن المسجد الأقصى الذي ذكر في القرأن موجود بين مكة و الطائف وليس في القدس، وقال المهرج لم يكن هناك مدينة اسمها القدس عبر التاريخ.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور ولك التعليق على ما جاء فيه من خرافات لا تؤدي إلا لخدمة الإحتلال الإسرائيلي الذي حاول خلال السنوات الماضية ومازال حتى اليوم نزع المدينة من أهلها ونسبها للإحتلال.

ومع أن عمر بن الخطاب ذهب إلى مدينة القدس فاتحا وصلى عند الصخرة التي عرج منها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر ببناء المسجد، إلا ان سعودية الجديدة تقول أن المسجد الأقصى موجود في الطائف ويجب تثبيت هذه الحقيقة التي أول من نشرها صهيوني.

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