شاهد إلى أين وصلت الخيانة: المسجد الأقصى الذي ذكر في القرآن موجود في السعودية وليس فلسطين

الدبور – خرج مهرج مصري لم يتعرف الدبور على اسمه ومن أين جاء في برنامج تلفزيوني يتحدث عن المكان الحقيقي للمسجد الأقصى الذي ذكر في القرآن، وأكد انه في السعودية العظمى وليس في فلسطين، ليعيد التطبيل على التوجه السعودي الجديد وهو نزع القدسية عن مدينة القدس و المسجد الأقصى.

ولأن الخيانة لا حدود لها وسط عالم عربي و إسلامي متشرذم ومقسم، وصل الحد بالسعودية أن تنزع القدسية عن مدينة القدس وعن المسجد الأقصى.

ولأن المسجد ذكر في القرآن إستعانت السعودية بالمهرجين من مصر لإثبات ما قاله بعض شيوخ السعودية، أن المسجد الأقصى الذي ذكر في القرأن موجود بين مكة و الطائف وليس في القدس، وقال المهرج لم يكن هناك مدينة اسمها القدس عبر التاريخ.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور ولك التعليق على ما جاء فيه من خرافات لا تؤدي إلا لخدمة الإحتلال الإسرائيلي الذي حاول خلال السنوات الماضية ومازال حتى اليوم نزع المدينة من أهلها ونسبها للإحتلال.

ومع أن عمر بن الخطاب ذهب إلى مدينة القدس فاتحا وصلى عند الصخرة التي عرج منها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر ببناء المسجد، إلا ان سعودية بن سلمان الجديدة تقول أن المسجد الأقصى موجود في الطائف ويجب تثبيت هذه الحقيقة التي أول من نشرها صهيوني.

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كثير من العلماء المسلمين ومنهم "الواقدي والطبري" يؤكدون ان المسجد الأقصى الذي اسري بنبينا محمد ص منه هو في #الطائف أي في السعودية.

لماذا لا تعمل الجهات المختصة في بلادنا على إثبات هذه الحقيقة التي تعزز من موقع السعودية ومكانتها في العالم الإسلامي !

pic.twitter.com/PozzpOhCSa — صالح الفهيد (@salehalfahid) November 23, 2019

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