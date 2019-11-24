وزير خارجية الإمارات
عش الدبابير

شاهد وزير خارجية الإمارات وهو سكران كيف إلتقطته الكاميرات

By وطن الدبور
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الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لوزير خارجية ، وما اكثر أبناء زايد حتى لم نعد نفرق بينهم، شوهد فيه وهو يمشي وهو سكران، مشية غريبة يترنح وقد غلتقطته الكاميرات.

معروف عنه عشقه للخمر و السهر و النساء، ولا يستطيع الخروج إلا بعد شرب كاس من الخمر حتى يستطيع التحدث.

وهو نفسه الذي ظهر سكران بعد القمة التي عقدت في القاهرة لإعلان الحرب على قطر، قبل أن يوقفهم ترامب، فخرج يترنح لم يعلم ما يقوله، فقال جملته المشهورة لماذا قطر هوايتها بث الحزن في قلوب الناس.

الدبور لسع الفيديو من موقع تويتر، وينشره لكم.

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