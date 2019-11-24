شاهد وزير خارجية الإمارات وهو سكران كيف إلتقطته الكاميرات

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لوزير خارجية الإمارات بن زايد، وما اكثر أبناء زايد حتى لم نعد نفرق بينهم، شوهد فيه وهو يمشي وهو سكران، مشية غريبة يترنح وقد غلتقطته الكاميرات.

عبد الله بن زايد معروف عنه عشقه للخمر و السهر و النساء، ولا يستطيع الخروج إلا بعد شرب كاس من الخمر حتى يستطيع التحدث.

وهو نفسه الذي ظهر سكران بعد القمة التي عقدت في القاهرة لإعلان الحرب على قطر، قبل أن يوقفهم ترامب، فخرج يترنح لم يعلم ما يقوله، فقال جملته المشهورة لماذا قطر هوايتها بث الحزن في قلوب الناس.

الدبور لسع الفيديو من موقع تويتر، وينشره لكم.

مشية شارلي شابلن

الحمد لله والشكر

ما فيهم حد صاحي pic.twitter.com/sjGtLkdXTn — سيدة قطر © (@UmQr) November 24, 2019

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