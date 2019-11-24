عش الدبابير

عبد الخالق عبد الله يعلق على زيارة شقيق أمير قطر للجزر التي لم يستطع بن زايد رؤيتها

By وطن الدبور
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الدبور – علق أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، على زيارة شقيق أمير ، الشيخ خليفة بن حمد، إلى جزيرة أبو موسى، وهي واحدة من الجزر الثلاث المحتلة من قبل منذ عام 1971.

واعتبر الأكاديمي الإماراتي أن “هذه الزيارة لجزيرة أبو موسى، تستحق الإدانة، وهي خطوة تقطع الطريق على أي نية ورغبة صادقة لطي الخلاف الخليجي”، محملا قطر كامل المسؤولية عن تعطل أو تعثر المصالحة الخليجية.

وبإعتبار أن مسؤول قطري وصل إلى الجزر التي لم يستطع ولي عهد أبو ظبي ولا أي من عيال زايد حتى رؤيتها عن بعد، إعتبر هذه الزيارة مستفزة وتهدد المصالحة مع قطر.

وكان موقع “آخرين خبر” الإيراني، قال إن “شقيق أمير قطر سافر إلى جزيرة أبو موسى لصيد الطيور، ونشر صورا عن وجوده في إيران عبر حسابه على “إنستغرام”.

وقال الموقع الإيراني إن “الشيخ خليفة بن حمد نشر صورته عليها العلم الإيراني إلى جانب اسم جزيرة أبو موسى، زاعما أن ذلك يمكن أن يكون علامة على انقلاب موقف قطر في قضية مطالبة دولة العربية المتحدة بجزيرة أبو موسى”.

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