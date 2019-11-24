عبد الخالق عبد الله يعلق على زيارة شقيق أمير قطر للجزر التي لم يستطع بن زايد رؤيتها

الدبور – علق عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، على زيارة شقيق أمير قطر، الشيخ خليفة بن حمد، إلى جزيرة أبو موسى، وهي واحدة من الجزر الثلاث المحتلة من قبل إيران منذ عام 1971.

واعتبر الأكاديمي الإماراتي أن “هذه الزيارة لجزيرة أبو موسى، تستحق الإدانة، وهي خطوة تقطع الطريق على أي نية ورغبة صادقة لطي الخلاف الخليجي”، محملا قطر كامل المسؤولية عن تعطل أو تعثر المصالحة الخليجية.

وبإعتبار أن مسؤول قطري وصل إلى الجزر التي لم يستطع ولي عهد أبو ظبي ولا أي من عيال زايد حتى رؤيتها عن بعد، إعتبر هذه الزيارة مستفزة وتهدد المصالحة مع قطر.

زيارة شقيق امير قطر الى جزيرة ابو موسى الإماراتية المحتلة من قبل ايران تستحق الادانة فهي خطوة استفزازية مضمونا وتوقيتا وكفيلة بتعكير اجواء المصالحة الخليجية وعرقلة أي نية ورغبة صادقة لطَي الخلاف الخليجي. ان تعطلت أو تعثرت المصالحة الخليجية فالمسؤولية تقع كاملة على عاتق قطر. pic.twitter.com/SQeMMKifuK — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 24, 2019

وكان موقع “آخرين خبر” الإيراني، قال إن “شقيق أمير قطر سافر إلى جزيرة أبو موسى لصيد الطيور، ونشر صورا عن وجوده في إيران عبر حسابه على “إنستغرام”.

وقال الموقع الإيراني إن “الشيخ خليفة بن حمد نشر صورته عليها العلم الإيراني إلى جانب اسم جزيرة أبو موسى، زاعما أن ذلك يمكن أن يكون علامة على انقلاب موقف قطر في قضية مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة بجزيرة أبو موسى”.

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