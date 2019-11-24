في بلاد الأمن و الأمان وبجانب الكعبة المشرفة إغتصاب فتاة وتعذيبها وقتلها

الدبور – في بلاد الأمن و الأمان كما يطلق عليها البعض في وسائل التواصل الإجتماعي، في محاولة منهم للتغطية على جميع جرائم ولي العهد السعودي و الفساد، بوصف المملكة يكفي إنها بلد الامن و الامان، وحتى هذه لم يفلحوا بها ومنوا على الشعب بها فقط على وسائل التواصل الإجتماعي.

فمع موجة الفساد و الترفيه و الوناسة وإدخال و السماح بكل ما حرم الله به في بلاد الحرمين، كثرت وتنوعن الجرائم التي فقدت كل انواع الدين وحتى الإنسانية.

ففي مكة المكرمة وبالقرب من الكعبة المشرفة، عثر على فتاة قيل إنها تعرضت للإغتصاب ومن ثم التعذيب و القتل، كما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

و فتحت شرطة مدينة مكة المكرمة، تحقيقًا في حادثة وفاة الغامضة للفتاة، بعد أن عثرت على آثار كدمات وحروق سجائر على أنحاء متفرقة من جسدها.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن الشرطة عثرت على الفتاة داخل منزلها، وباشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي عملهم في موقع الحادث لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة.

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ولم يصدر بيان رسمي من شرطة منطقة مكة المكرمة لكشف النتائج الأولية للتحقيقات، وما إذا كانت وفاة الفتاة جريمة متعمدة.

ولم تضح بعد جنسية الفتاة المغدورة ومن قتلها بعد، ولكن نشطاء على موقع تويتر قالوا إنها تعرضت للإغتصاب قبل قتلها.

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