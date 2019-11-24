ناشط إماراتي: أخلاق أمير قطر وراء إصرار بن زايد على إفشال خليجي 24

الدبور – صرح ناشط إماراتي مقرب من قصور الحكم في دولة الإمارات ويعمل كضابط في جهاز المخابرات الإماراتي، أن أخلاق أمير قطر وراء إصرار ولي عهد أبوظبي شيطان العرب بن زايد على تخريب البطولة الخليجية الرياضية خليجي ٢٤ المقرر عقدها في دولة قطر.

وقال الضابط الامني الذي يغرد تحت اسم بدون ظل، وتصدق تسريباته بالعادة، أن أخلاق أمير قطر الشيخ تميم معروفة لدى بن زايد، ويعلم بن زايد أن الأمير سيحضر مباراة المنتخب الإماراتي وسيقف للسلام الوطني الإماراتي إحتراما.

و أضاف سيصفق أمير قطر الشيخ تميم مع الجماهير أيضا بعد إنتهاء عزف السلام الوطني الإماراتي، وهذه الاخلاق ستسبب إحراجا شديدا لشيطان العرب أمام العرب و العالم، وهو ليس بحاجة لمثل هذا الأمر في هذا الوقت الذي أمر وزير القذارة لديه حمد المزروعي أن يزيد من شدة القذارة على أمير قطر وخاصة والدته الشيخة موزا.

حيث قال بدون ظل في التغريدة التي لسعها الدبور ما نصه: “الشيخ محمد بن زايد ، يعلم ان امير قطر سيحضر مباراة منتخبنا ، وسيقف للسلام الوطني وسيصفق مع الجماهير ، وهذا الامر سيسبب للشيخ محمد الحرج الكبير ، لذلك يريد افشال البطولة ، عن طريق اعلاميين المال.”

الشيخ محمد بن زايد ، يعلم ان امير قطر

سيحضر مباراة منتخبنا ، وسيقف للسلام

الوطني وسيصفق مع الجماهير ، وهذا الامر

سيسبب للشيخ محمد الحرج الكبير ، لذلك يريد

افشال البطولة ، عن طريق اعلاميين المال. — بدون ظل (@without__shadow) November 24, 2019

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يذكر أن شيطان العرب بن زايد قد جن جنونه بعد خروج تقارير تفيد أن السعودية تسعى لإنهاء الأزمة الخليجية، وستصلح الأمور من طرفها فقط مراعاة لمصالحها، وهو الأمر الذي رفضه بن زايد في الجلسات المغلقة مع ولي عهد السعودية بن سلمان.

وقام شيطان العرب مع وزير القذارة لديه حمد المزروعي الذي تبرأت عائلته منه، بزيادة جرعة القذارة المعهودة منه على أمير قطر بالذات وعلى والدته الشيخة موزا، ليحاول أن يستفز النشطاء في قطر لتخريب أي محاولة للصلح بين السعودية و قطر، خصوصا أن قطر رفضت أن تصلح مع الإمارات في الوقت الحالي من ضمن المباردات التي وصلتها للصلح من قبل الطرف السعودي بوساطة أمير قطر وسلطنة عمان.

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