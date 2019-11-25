الحل في مسقط يجتاح تويتر، ماذا يفعل طحنون الإمارات في السلطنة بينما لجانه تهاجمها

الدبور – ماذا يفعل طحنون الإمارات الرجل الخفي لولي عهد أبوظبي شيطان العرب، صاحب النظارات السوداء حتى في غرفة نومه، ماذا يفعل في مسقط؟

ولماذا قبلة دول الحصار للحل أصبحت في مسقط؟ ألم تتباجح الإمارات أن الحل عندها في الرمز الدولي الذي حصلت عليه قبل سنوات؟ ألم تتبجح اللجان الإلكترونية السعودية التي شنت حربا قاتلة طبعا على تويتر فقط وقالت أن الحل في الرياض؟

لماذا الحل إنتقل إلى مسقط اليوم؟ ألم تقل سلطنة عمان منذ اليوم الأول أن حل أي خلاف إن وجد على طاولة المفاوضات، ولكنه لم يكن خلاف حدودي ولا سياسي ولا إعلامي حتى، بل كانت أطماع شيطانية قادها شيطان العرب ين زايد لبناء إمبراطوريته على سيقان دجاجة.

الإمبراطوربة التي ظن أن بإمكانه تشييدها بوجود شخص مثل ترامب على كرسي الرئاسة، وظن أن اللوبي الإماراتي في واشنطن قد ضمن له كل شيئ، فقام بقرصنة وكالة الأنباء القطرية في عملية غبية كجميع عملياته السابقة مثل خلايا التجسس على سلطنة عمان التي تم كشفها خلال أيام من عملها داخل السلطنة.

فشلت كل خطط وكل محاولات بن زايد في بناء هذه الإمبراطورية المزعومة، فشل في قطر كما فشل في اليمن رغم كل الدمار و السرقات، وفشل في تونس وفي السودان وليبيا، وفشل في إخضاع السلطنة لحكمه، وفشل حتى بالإحتفاظ بأبراج دبي الأطول و الأكبر، فأصبحت إمارات الشر خاوية على عروشها.

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تويتر بعد زيارة طحنون الإمارات لمسقط عج بالتغريدات التي تقول أن الحل في مسقط كان و الحل في مسقط سيكون، مهما لف الشيطان سيعود صاغرا إلى سلطنة عمان وسيستجدي تدخل السلطان قابوس بحكمته أن يخرجه بما يحفظ ولو القليل من ماء وجهه العكر.

الناشط العماني المعروف قيد الأرض نشر تغريدة علق فيها على الزيارة وقال ما نصه: “صورة حكيم العالم تتغير والمكان لم يتغير هنا تكون الهيبة فهكذا تشد الرحال الى حكيم حكماء البوسعيديين عين على الصورة التي في الزاوية وعين على ممثل جلالته فهكذا تصنع الهيبة والهدؤ والسكينة المكان فانعكاس الصورة على صدورهم قبل انعكاسها على الطاولة تجعل الجميع في حضرة سيد السلاطين”

صورة حكيم العالم تتغير والمكان لم يتغير هنا تكون الهيبة

فهكذا تشد الرحال الى حكيم حكماء البوسعيديين

عين على الصورة التي في الزاوية وعين على ممثل جلالته فهكذا تصنع الهيبة والهدؤ والسكينة المكان

فانعكاس الصورة على صدورهم قبل انعكاسها على الطاولة تجعل الجميع في حضرة سيد السلاطين🇴🇲 pic.twitter.com/s64oEje5bV — قيد الارض (@FalcoonOman001) November 25, 2019

وتسائل النشطاء ماذا يفعل طحنون في مسقط بينما لجانه الإلكترونية تهاجم السلطنة ليلا نهارا، ولا شغل لها إلا السلطان قابوس و السلطنة، ما هذا النفاق الذي يعيشونه.

الزيارة لم تكن من باب الأخوة و المحبة كما يدعي البعض، بل هي من باب الكره و الحقد التاريخي، ولكن لم تجد الإمارات بدا إلا من التواصل مع السلطنة لان الحل ببساطة بيد السلطان قابوس، ولأن السلطنة كانت عصية عليهم، ولأن السلطنة ليست البحرين قد تخضع لهم من أجل حفنة من الدولارات تقدم لها بصورة مساعدات مالية، لأن السلطنة هي من كانت تساعد شعب مشيخة أبوظبي في السابق عن طريق إرسال شحنات طعام لأهلها لأنها ببساطة كانت تحت حكم السلطان.

الدبور لسع بعض التغريدات من سلطنة عمان عن زيارة طحنون التي قالت مصادر مطلعة إنها جاءت أيضا لحل مشلكة خلية التجسس الإماراتية وطي تلك الصفحة مع وعد أن لا تتكرر في المستقبل، ومصادر أخرى قالت هي لحل الازمة مع قطر، والطلب من السلطنة التوسط لدى قطر لحل يرضي جميع الاطراف وقطر مازالت ترفض الحل مع الإمارات ضمن اي شروط مهما كانت.

#الحل_في_مسقط الصور تتحدث… يتسابقون لسلطنة السلام والخير

لأنها الوحيده هي من تحل لهم المشاكل ..😉 pic.twitter.com/eV2FcdjgCd — نـجـ☆ـلاء ❥ (@________770055) November 25, 2019

المتذبذبون المرجفون الغير ثابتون ومع كل حدث يتلونون..

التحركات هذه لا تعني كما أشرت يا زكريا وإنما الحق كما قال الجميع سيأتوا صاغرين ولو اخذتهم العزة بالإثم وطالت السنين فأن #الحل_في_مسقط ولا غير مسقط قبلة للسلام https://t.co/pJDcYNpfdY — Majid Yousuf (@darkn66ess) November 25, 2019