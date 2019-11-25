رجل أعمال لبناني حنون يشتري مقتنيات هتلر لدعم منظمة إسرائيلية

الدبور – قال رجل الأعمال اللبناني “عبدالله شاتيلا”، الذي اشترى مقتنيات الزعيم الألماني النازي “أدولف هتلر” في مزاد، إنه ينوي تسليمها إلى منظمة إسرائيلية بزعم أنه يريد منع وصولها لليمين المتطرف.

وتضمنت المقتنيات قبعة عالية كان يرتديها هتلر، بالإضافة إلى صندوق سيجار وآلة كاتبة ونسخة مطلية بالفضة من كتابه “كفاحي”، وفقا لما أوردته صحيفة “لو ماتين ديمانش”.

وأشارت الصحيفة السويسرية إلى أن “شاتيلا”، الذي يدير شركة للألماس بملايين الدولارات في جنيف بسويسرا، أنفق نحو 500 ألف يورو على شراء المقتنيات في مزاد بمدينة ميونخ الألمانية.

وذكر رجل الأعمال اللبناني أن الشعبوية ومعاداة السامية تنتشر في جميع أنحاء أوروبا والعالم، وأنه اشترى مقتنيات “هتلر” لأنه “لم يكن يريد أن تقع في الأيدي الخطأ، وأن يستخدمها أي شخص لديه نوايا غير شريفة”.

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واعترف “شاتيلا”، بعد شراء المقتنيات بأنه سيتبرع بها إلى جمعية “كيرين هايسود”، وهي منظمة إسرائيلية لجمع التبرعات، على أمل أن “ينتهي بها الأمر في المتحف” حسب قوله.

المليونير اللبناني قلبه كبير وحنون جدا، لذلك أقدم على هذه الخطوة التي ستحمي إسرائيل حسب رأيه.

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