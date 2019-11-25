عادل إمام يرد على إشاعات مرضه و موته بالرقص

الدبور – الممثل المصري عادل إمام أنهى جميع الإشاعات التي خرجت مؤخرا على موته ومنها على تدهور صحته بالرقص أمام الكاميرات.

فقد أنهى الفنان المصري عادل إمام شائعات تدهور حالته الصحية التي طاردته خلال الفترة الأخيرة، من خلال مقطع فيديو، احتفل فيه بعيد ميلاد نجله رامي إمام.

ونشرت الفنانة المصرية داليا البحيري، مقطع الفيديو عبر خاصية ”ستوري“ على ”إنستغرام“، تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر خلاله فريق عمل مسلسل ”فالنتينو“ الذي يقوم ببطولته الزعيم، وهم يحضرون مفاجأة للمخرج رامي إمام، بالاحتفال بعيد ميلاده الـ45 الذي يوافق 25 نوفمبر.

وظهر عادل إمام في الفيديو وبدا بصحة جيدة، ولم يكتف بمجرد الظهور، بل حرص على الرقص بجوار نجله على أنغام أغنية عيد الميلاد الشهيرة، ممسكًا في يده ”سجارة“ التي يبدو أنها لا تفارقه.

وكانت شائعات قد تردّدت مؤخرًا تُفيد بتدهور حالته الصحية والتزامه بمواعيد محددة لتصوير دوره في مسلسله الجديد، في حين انتشرت أنباء أخرى عن وفاته، خاصة بعد المنشور الذي كتبه نجله محمد إمام عبر حسابه الشخصيّ في ”إنستغرام“، طلب خلاله الدعاء لكلّ من رحل عن عالمنا.

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مسلسل ”فالنتينو“ بطولة عادل إمام ودلال عبدالعزيز وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين وسليمان عيد ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام .

ويقدّم عادل إمام، ضمن أحداث مسلسل ”فالنتينو“ شخصيّة رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يُدعى ”نور عبد المجيد فالنتينو“، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرّض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفيّة عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقيّ اجتماعيّ.