منظر مقزز من موسم الرياض، بين شاب و فتاة في الشارع و على عينك يا تركي

الدبور – في منظر مقزز من موسم الرياض في السعودية العظمى لم تكن لتتخيله في أحلامك أن يحصل في الشارع وعلى عينك يا تركي آل الشيخ، بلا حياء ولا دين ولا أخلاق ولا حتى عادات عربية.

فقد إنتشر فيديو مقزز يأسف الدبور على نشره ولكن لنعلم ألى أي مدى حفلات الترفيه التي يقيمها وزير الوناسة تركي آل الشيخ و التي قال إنها بفضل الله وفضل ولي عهد السعودية بن سلمان، إلى أي حد وصلت، وإلى أي مكان ستوصل الشباب في السعودية.

الفيديو مقزز بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بين شاب و فتاة، ليس في لاس فيغاس طريقة الرقص هذه بل في الرياض، في بلاد الحرمين، في بلاد التوحيد، فيما يطلقون عليه السعودية العظمى في الفسق و الفجور.

شاهد الفيديو الذي استفز النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنتشاره بشكل واسع، من إحدى حفلات الترفيه السعودية.

عذراً على هذا المقطع، لكن لتعلموا أين وصل الإنحطاط في #بلاد_الحرمين برعاية حكومية !! pic.twitter.com/44hE9LEYxY — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 25, 2019

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