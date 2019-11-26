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أجنبي يعتدي على إمرأة سعودية و غضب بعد إنتشار الفيديو.. كيف يتعدى على منشار سموه؟!

By وطن الدبور
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الدبور – إنتشر فيديو على مواقعالتواصل الإجتماعي في لوافد يطلق عليه بالعادة في دول الخليج أجنبي وهو يعتدي على مواطنة سعودية، مما أثار غضب النشطاء بشكل كبير لأنه اجنبي ويعتدي على مواطنة، وهذا إختصاص سلطات الأمن ومنشار سموه فقط.

وشهد مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا على موقع تويتر، تحت وسم ”أجنبي يعتدي على امرأة“.

وقالت وسائل إعلام محلية ومغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن السلطات الأمنية المختصة أوقفت الوافد الشاب، وإنه من حملة الجنسية البورمية (ميانمار)، وبدأت التحقيق معه حول مقطع الفيديو.

وكانت إحدى الراكبات في حافلة نقل عام فيما يبدو، قد صورت بكاميرا هاتفها الجوال، الوافد الذي كان واقفًا في منتصف الحافلة ويتحدث عبر هاتفه الجوال بصوتٍ مرتفع أمكن من خلاله سماع تهديداته لامرأة.

وفي الفيديو المثير للجدل، عرف الشاب عن اسمه، كما روى عن تورطه في حادثة ضرب سابقة، وهي تفاصيل دفعت كثيرًا من المغردين السعوديين للمطالبة بالقبض عليه والتحقيق في جدية تهديداته.

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وقالت ناشطة مستغربة كيف متشرد وافد يهدد بناتنا كما قالت، كيف يتعدى على صلاحيات سمو الامير ، حيث قالت ما نصه:

“قسم قهرني هذا الفيديو هذا المتشرد البرماوي يهدد بناتنا وهو عندنا ويتفاخر انه ضرب له واحد وجت الشرطه والاسعاف ولا سوا له شي !!! كيف آمن لهذي الاشكال وهو بكل وقاحه يهدد بناتنا بالضرب ؟؟؟”

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