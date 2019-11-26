أجنبي يعتدي على إمرأة سعودية و غضب بعد إنتشار الفيديو.. كيف يتعدى على منشار سموه؟!

الدبور – إنتشر فيديو على مواقعالتواصل الإجتماعي في السعودية لوافد يطلق عليه بالعادة في دول الخليج أجنبي وهو يعتدي على مواطنة سعودية، مما أثار غضب النشطاء بشكل كبير لأنه اجنبي ويعتدي على مواطنة، وهذا إختصاص سلطات الأمن السعودية ومنشار سموه فقط.

وشهد مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا على موقع تويتر، تحت وسم ”أجنبي يعتدي على امرأة“.

وقالت وسائل إعلام محلية ومغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن السلطات الأمنية المختصة أوقفت الوافد الشاب، وإنه من حملة الجنسية البورمية (ميانمار)، وبدأت التحقيق معه حول مقطع الفيديو.

وكانت إحدى الراكبات في حافلة نقل عام فيما يبدو، قد صورت بكاميرا هاتفها الجوال، الوافد الذي كان واقفًا في منتصف الحافلة ويتحدث عبر هاتفه الجوال بصوتٍ مرتفع أمكن من خلاله سماع تهديداته لامرأة.

وفي الفيديو المثير للجدل، عرف الشاب عن اسمه، كما روى عن تورطه في حادثة ضرب سابقة، وهي تفاصيل دفعت كثيرًا من المغردين السعوديين للمطالبة بالقبض عليه والتحقيق في جدية تهديداته.

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🔴 الى من يهمه الامر #اجنبي_يعتدي_على_امرأة يهدد ويوعد بكل عجرفة واستعلاء وكبر وبجاحة بضرب "امرأة سعودية" في المقطع يذكر اسمه ويذكر سوابقه في اعتدائات له سابقه pic.twitter.com/WqxR5bTMiO — مقرن بن عبيد العنزي (@Mugrn_Abu_Nayef) November 26, 2019

وقالت ناشطة مستغربة كيف متشرد وافد يهدد بناتنا كما قالت، كيف يتعدى على صلاحيات سمو الامير أبومنشار، حيث قالت ما نصه:

“قسم قهرني هذا الفيديو هذا المتشرد البرماوي يهدد بناتنا وهو عندنا ويتفاخر انه ضرب له واحد وجت الشرطه والاسعاف ولا سوا له شي !!! كيف آمن لهذي الاشكال وهو بكل وقاحه يهدد بناتنا بالضرب ؟؟؟”

#اجنبي_يعتدي_على_امرأة #البرماويين_خطر_على_امن_المجتمع قسم قهرني هذا الفيديو هذا المتشرد البرماوي يهدد بناتنا وهو عندنا ويتفاخر انه ضرب له واحد وجت الشرطه والاسعاف ولا سوا له شي !!! كيف آمن لهذي الاشكال وهو بكل وقاحه يهدد بناتنا بالضرب ؟؟؟ pic.twitter.com/U3XgwQN9hB — Lynch 🚶🏻‍♂️G.A (@T_G_A1) November 26, 2019

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