عش الدبابير

إكتشاف أثري جديد في سلطنة عمان، وناشط عماني يعلق تعليقا ناريا عن الإمارات

By وطن الدبور
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الدبور – نشر ناشط من ، البروفوسور العماني الشاهين، تغريدة جديدة لسع بها لسعا لا مثيل له، بعد الإكتشاف الأثري الجديد الذي تم الإعلان عنه في سلطنة عمان.

وقال البروفيسور في تغريدته التي أثارت كالعادة الكثير من الضجة مع الفكاهة ما نصه:

“وزارة التراث والثقافة بالتعاون مع جامعة هايدلبيرغ الألمانية تعلن اكتشاف موقع أثري بشمال الشرقية يعود للعصر الحديدي (مرفق الصور)”

و أضاف في تغريدته الإنتقاد الساخر لمن يحملون عقدة النقص معهم “التائهون في الأرض”، حيث قال: قريبا على صحيفة خليجية: اكتشاف موقع أثري تحت ٥ سنتيمتر من رمال الإمارة الفلانية يعود للعصر البرونزي يوثق اول استخدام للالياف الكهروبرونزية في العالم

في إشارة لما تم نشره في صحف الإمارات منذ فترة عن إكتشاف أثار في دبي تعود للعصر الحجري ما قبل الميلاد، وكانت الأثار مغطاه بأقل من ١٠ سم من الرمال، ولا يبدو منها أي شيئ، ولم تعترف أي منظمة مختصة بها.

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و علق ناشط بإعادة نشر تغريدة سابقة في صحيفة البيان الإماراتية عن هذا الإكتشاف العظيم.

وتحاول دولة الإمارات جاهدة لحل عقدة النقص التي يعاني منها ولي عهد أبوظبي بن زايد الملقب بشيطان العرب، وهي أن دولته حديثة الولادة كانت قبل ميلاد المسيح في المنطقة، بل وصل الأمر للبعض أنها موجودة من أيام سيدنا إبراهيم.

وقد يصل بهم الحال قريبا إكتشاف أن سيدنا إبراهيم كان ينوي بناء الكعبة في دبي بجانب برج العرب، فلا حدود للجنون عندما يصل الأمر إلى عقد نفسية.

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