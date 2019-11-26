إكتشاف أثري جديد في سلطنة عمان، وناشط عماني يعلق تعليقا ناريا عن الإمارات

الدبور – نشر ناشط من سلطنة عمان، البروفوسور العماني الشاهين، تغريدة جديدة لسع بها الإمارات لسعا لا مثيل له، بعد الإكتشاف الأثري الجديد الذي تم الإعلان عنه في سلطنة عمان.

وقال البروفيسور الشاهين العماني في تغريدته التي أثارت كالعادة الكثير من الضجة مع الفكاهة ما نصه:

“وزارة التراث والثقافة بالتعاون مع جامعة هايدلبيرغ الألمانية تعلن اكتشاف موقع أثري بشمال الشرقية يعود للعصر الحديدي (مرفق الصور)”

و أضاف في تغريدته الإنتقاد الساخر لمن يحملون عقدة النقص معهم “التائهون في الأرض”، حيث قال: قريبا على صحيفة خليجية: اكتشاف موقع أثري تحت ٥ سنتيمتر من رمال الإمارة الفلانية يعود للعصر البرونزي يوثق اول استخدام للالياف الكهروبرونزية في العالم

في إشارة لما تم نشره في صحف الإمارات منذ فترة عن إكتشاف أثار في دبي تعود للعصر الحجري ما قبل الميلاد، وكانت الأثار مغطاه بأقل من ١٠ سم من الرمال، ولا يبدو منها أي شيئ، ولم تعترف أي منظمة مختصة بها.

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وزارة التراث والثقافة بالتعاون مع جامعة هايدلبيرغ الألمانية تعلن اكتشاف موقع أثري بشمال الشرقية يعود للعصر الحديدي (مرفق الصور) قريبا على صحيفة خليجية: اكتشاف موقع أثري تحت ٥ سنتيمتر من رمال الإمارة الفلانية يعود للعصر البرونزي يوثق اول استخدام للالياف الكهروبرونزية في العالم pic.twitter.com/jHV0ne8kFY — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 26, 2019

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و علق ناشط بإعادة نشر تغريدة سابقة في صحيفة البيان الإماراتية عن هذا الإكتشاف العظيم.

ذكرتنا بهذا موقف هههه pic.twitter.com/W1MOC5XTCn — ♚ ᵐᵃᶰˢᵒᵘʳ ♚ (@Mansour69696) November 26, 2019

وتحاول دولة الإمارات جاهدة لحل عقدة النقص التي يعاني منها ولي عهد أبوظبي بن زايد الملقب بشيطان العرب، وهي أن دولته حديثة الولادة كانت قبل ميلاد المسيح في المنطقة، بل وصل الأمر للبعض أنها موجودة من أيام سيدنا إبراهيم.

وقد يصل بهم الحال قريبا إكتشاف أن سيدنا إبراهيم كان ينوي بناء الكعبة في دبي بجانب برج العرب، فلا حدود للجنون عندما يصل الأمر إلى عقد نفسية.

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