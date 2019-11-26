عش الدبابير

الشاهين العماني يوجه رسالة مؤثرة إلى منتخب اليمن في خليجي 24

By وطن الدبور
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الدبور – وجهه المغرد المعروف من والذي يشكل وجعا مزمنا لكل من يهاجم ، وجهه رسالة مؤثرة غلى المنتخب اليمني المشارك في بطولة المقامة في قطر حاليا، ويحضرها جميع فرق دول الخليج العربي، بما فيها دول حلف الشر التي رفضت في البداية وشاركت وهي صاغرة.

وقال المغرد العماني الشاهين بتغريدة على صفحته لسعها الدبور ما نصه: اشقاءنا بـ #اليمن العزيز وقوف منتخبكم على أرضية الملعب حاملاً معه ملامح الحضارات و تاريخ العروبة بأكملها و صمود شعب بأسره رغم التحديات والصعاب واعوام من الحرب والدمار ،،،،، هو نصر بحد ذاته لا يضاهيه أي تتويج”

و أضاف في تغريدته أيضا: “هنيئاً لنا بأن نتعلم منكم فن الشموخ الذي لم يفارق أهله”

التغريدة أثارت الكثير من المشاعر من قبل النشطاء في ، وعلق الكثير منهم إنها ليست جديدة على شعب السلطنة و اخلاقه، وأعاد نشر التغريدة الكثير من النشطاء و الصحافيين من ومنهم الصحفي أنيس منصور.

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وقال ناشط أيضا ما نصه: “ونحن نقول هنيئا لنا بان لازال لدينا شقيق وجار محب للسلام له ولمن حوله كالشعب العزيز الشقيق العماني ممثلا بسلطانه أنتم مفخرة للعرب بمد يد العون للجميع والاخرى فيها غصن السلام للجميع”

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ومن ناحية أخرى شمت الجمهور الإماراتي بخسارة المنتخب اليمني في المبارة التي جمعتهما، وعلق الكثير منهم بعبارات الشماتة، ورد النشطاء عليهم بأن نصف المنتخب الإمارتي هم من اليمن بالأساس، فاليمن فازت على اليمن.

وقال ناشط قطري، بعد كل الاموال التي تصرف على المنتخب الإماراتي، و الحال الذي يعيشه المنتخب اليمني من حروب وحصار وقلة موارد بفضل عيال زايد، وتفتخرون إنكم فزتم وتشمتون بمنتخب اليمن؟

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