الشاهين العماني يوجه رسالة مؤثرة إلى منتخب اليمن في خليجي 24

الدبور – وجهه الشاهين العماني المغرد المعروف من سلطنة عمان والذي يشكل وجعا مزمنا لكل من يهاجم سلطنة عمان، وجهه رسالة مؤثرة غلى المنتخب اليمني المشارك في بطولة خليجي 24 المقامة في قطر حاليا، ويحضرها جميع فرق دول الخليج العربي، بما فيها دول حلف الشر التي رفضت في البداية وشاركت وهي صاغرة.

وقال المغرد العماني الشاهين بتغريدة على صفحته لسعها الدبور ما نصه: “اشقاءنا بـ #اليمن العزيز وقوف منتخبكم على أرضية الملعب حاملاً معه ملامح الحضارات و تاريخ العروبة بأكملها و صمود شعب بأسره رغم التحديات والصعاب واعوام من الحرب والدمار ،،،،، هو نصر بحد ذاته لا يضاهيه أي تتويج”

و أضاف في تغريدته أيضا: “هنيئاً لنا بأن نتعلم منكم فن الشموخ الذي لم يفارق أهله”

التغريدة أثارت الكثير من المشاعر من قبل النشطاء في اليمن، وعلق الكثير منهم إنها ليست جديدة على شعب السلطنة و اخلاقه، وأعاد نشر التغريدة الكثير من النشطاء و الصحافيين من اليمن ومنهم الصحفي أنيس منصور.

كما عهدنا سلطنه عمان الجارة العزيزه علي نفوسنا تشاركنا أفرحنا وتشاركنا آلامنا حفظكم الله وحفظ سلطانكم قابوس نعتز بجورتكم وإخوتكم لنا 🇾🇪اليمن 🇴🇲وعمان بلد واحد كل الحب والاحترام لكم @_FALCON_01 — 🌹🇾🇪يمني الحبيب (@a_m2019a_m) November 26, 2019

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وقال ناشط أيضا ما نصه: “ونحن نقول هنيئا لنا بان لازال لدينا شقيق وجار محب للسلام له ولمن حوله كالشعب العزيز الشقيق العماني ممثلا بسلطانه أنتم مفخرة للعرب بمد يد العون للجميع والاخرى فيها غصن السلام للجميع”

ونحن نقول

هنيئا لنا بان لازال لدينا شقيق وجار محب للسلام له ولمن حوله

كالشعب العزيز الشقيق العماني ممثلا بسلطانه

أنتم مفخرة للعرب بمد يد العون للجميع

والاخرى فيها غصن السلام للجميع — ابو احمد٧٧ (@CVt9ewxJb2KMorv) November 26, 2019

حتى وان لم يحصل واخدنا الكأس والله كلامكم أجمل من مئة كأس انتم شعب محترم لكم منا كل الحب — أبو مراد (@alsifai) November 27, 2019

ومن ناحية أخرى شمت الجمهور الإماراتي بخسارة المنتخب اليمني في المبارة التي جمعتهما، وعلق الكثير منهم بعبارات الشماتة، ورد النشطاء عليهم بأن نصف المنتخب الإمارتي هم من اليمن بالأساس، فاليمن فازت على اليمن.

وقال ناشط قطري، بعد كل الاموال التي تصرف على المنتخب الإماراتي، و الحال الذي يعيشه المنتخب اليمني من حروب وحصار وقلة موارد بفضل عيال زايد، وتفتخرون إنكم فزتم وتشمتون بمنتخب اليمن؟