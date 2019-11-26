الكويت: القبض على كويتي وصديقته في حالة سكر وقصص في السيارة

الدبور – أعلنت السلطانتالامنية في الكويت القبض على شاب مواطن كويتي مع صديقته الكويتية في حالة سكر وتعاطي للمخدرات داخل السيارة و في الشارع العام.

فقد أحال رجال أمن الطرق في دولة الكويت، شاباً وصديقته إلى جهات الاختصاص، لضبطهما في حالة سكر وبحوزتهما زجاجة خمر مستوردة ومؤثرات عقلية.

القصة بدأت عندما كان رجال أمن الطرق، وأثناء جولة أمنية على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، قد اشتبهوا في سيارة تترنح يقودها شاب برفقته فتاة.

وباستيقافه تبيّن أنه ومرافقته بحالة سكر، وبعد التدقيق على بياناتهما اتضح أنهما مواطنان، وبتفتيشهما احترازياً عُثر بحوزتهما على زجاجة خمر مستوردة وحبوب مؤثرات عقلية أحيلا بها إلى التحقيق.

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