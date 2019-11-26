أمير الكويت في حفل زفاف الخرافي
عش الدبابير

رغم تعبه و مسؤولياته أمير الكويت يشارك شعبه في أفراحهم، شاهد حضوره عقد زواج (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور -رغم كبر سنه وتعبه و مسؤولياته، ونصائح الطاقم الطبي له بتقليل تحركاته، إلا إنه مازال يصر على مشاركة شعبه في حزنه و أفراحه.

فقد شارك الجابر الصباح، عائلة الراحل جاسم الخرافي، رئيس مجلس الأمة سابقًا، ورجل الأعمال الشهير، بحفل عقد قران نجله أحمد على ابنة خالد المشعان في ديوان عائلة الخرافي.

وحضر عقد القران نجل أمير وزير الدفاع المقال ناصر الصباح، ورئيس الحكومة سابقًا ناصر المحمد الجابر الصباح، وعدد من الحضور وأفراد من عائلتي الخرافي والمشعان.

وتداول النشطاء صورًا ومقطع فيديو من عقد قران أحمد الخرافي، أثناء مباشرة الشيخ كتابة عقد الزواج وإتمام مراسمه، حيث بدا الشيخ صباح بصحة جيدة بعد نحو شهر ونصف من عودته من رحلة علاج في الولايات المتحدة.

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ويشارك أمير الكويت البالغ من العمر تسعين عامًا مواطنيه في مختلف مناسباتهم، حيث يظهر بشكل دائم في مناسبات مختلفة، بالرغم من تقدمه في العمر ووضعه الصحي.

وجاسم الخرافي هو أحد رجال الأعمال البارزين في الكويت، بدأ الخوض في الحياة السياسية منذ عام 1975، وحاز على عضوية البرلمان في عدة دورات، وتولى وزارة المالية والاقتصاد عام 1985، إضافة إلى رئاسته لمجلس الأمة منذ عام 1999 حتى 2012، توفي عام 2015 بنوبة قلبية أثناء عودته من تركيا إلى الكويت.

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