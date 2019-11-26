عش الدبابير

مستشار بن زايد: خليجي 24 خطوة تصالحية، و الحصار أدى غرضه وتم إحتواء قطر الشقية

By وطن الدبور
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الدبور – مستشار بن زايد شيطان العرب ولي عهد أبوظبي، وصف مشاركة دولته وبقية دول حصار الشر في خليجي 24 الدورة الرياضية الخليجية هي خطوة تصالحية لإحتواء بعد حصارها لأكثر من عامين وأدى الحصار ثماره.

فقد غرد الأكاديمي الإماراتي “”، و المعروف بقربه من ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، عبر حسابه على “تويتر” حسب ما لسع الدبور وانصدم كعادته ما نصه:

“مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في خليجي 24، المقام حاليا في الدوحة، خطوة تصالحية وبداية مرحلة جديدة لاحتواء قطر بكل شقاوتها”.

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وأضاف أنها “نهاية مرحلة مقاطعة قطر، التي امتدت لأكثر من سنتين، وأدت غرضها، وحان وقت تجاوزها”.

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وبشر بأنه “في الطريق خطوات تصالحية أكثر أهمية لرأب الصدع في البيت الخليجي”.

وردت ناشطة عليه بإستغراب و إستهزاء وقالت له: “فين ادت غرضها ؟ وال13 مطلب فين؟ ولا حضرتك بتنزل التويتات بالاوامر ؟ عموما لا انت ولا امثالك لهم تاثير قول كمان المايك معاك”

وانطلقت الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، البطولة الكروية الخليجية، بمشاركة منتخبات دول ؛ السعودية والبحرين والإمارات، في خطوة بشرت بقرب حلحلة الأزمة الخليجية، التي اندلعت في يونيو/حزيران 2017.

وامتنعت السعودية والإمارات والبحرين عن المشاركة في “خليجي 23″، الذي أقيم بين نهاية 2017 ومطلع 2018؛ نظرا لأن قطر كانت الدولة المضيفة. لكن البطولة تم نقلها إلى الكويت ما دفع المنتخبات الثلاثة لدول الحصار إلى المشاركة.

وكان “عبدالخالق عبدالله” غرد في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلا إن هناك بشائر وتطورات مهمة في إطار الأزمة الخليجية وحصار دولة قطر.

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