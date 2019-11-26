مستشار بن زايد: خليجي 24 خطوة تصالحية، و الحصار أدى غرضه وتم إحتواء قطر الشقية

الدبور – مستشار بن زايد شيطان العرب ولي عهد أبوظبي، وصف مشاركة دولته وبقية دول حصار الشر في خليجي 24 الدورة الرياضية الخليجية هي خطوة تصالحية لإحتواء قطر بعد حصارها لأكثر من عامين وأدى الحصار ثماره.

فقد غرد الأكاديمي الإماراتي “عبد الخالق عبد الله”، و المعروف بقربه من ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، عبر حسابه على “تويتر” حسب ما لسع الدبور وانصدم كعادته ما نصه:

“مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في خليجي 24، المقام حاليا في الدوحة، خطوة تصالحية وبداية مرحلة جديدة لاحتواء قطر بكل شقاوتها”.

وأضاف أنها “نهاية مرحلة مقاطعة قطر، التي امتدت لأكثر من سنتين، وأدت غرضها، وحان وقت تجاوزها”.

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وبشر بأنه “في الطريق خطوات تصالحية أكثر أهمية لرأب الصدع في البيت الخليجي”.

مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في #خليجي24 المقام حاليا في الدوحة خطوة تصالحية وبداية مرحلة جديدة لاحتواء قطر بكل شقاوتها ونهاية مرحلة مقاطعة قطر التي امتدت لاكثر من سنتين وادت غرضها وحان وقت تجاوزها. وفي الطريق خطوات تصالحية أكثر أهمية لرأب الصدع في البيت الخليجي pic.twitter.com/djSAvyPDfE — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 26, 2019

وردت ناشطة عليه بإستغراب و إستهزاء وقالت له: “فين ادت غرضها ؟ وال13 مطلب فين؟ ولا حضرتك بتنزل التويتات بالاوامر ؟ عموما لا انت ولا امثالك لهم تاثير قول كمان المايك معاك”

وانطلقت الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، البطولة الكروية الخليجية، بمشاركة منتخبات دول حصار قطر؛ السعودية والبحرين والإمارات، في خطوة بشرت بقرب حلحلة الأزمة الخليجية، التي اندلعت في يونيو/حزيران 2017.

وامتنعت السعودية والإمارات والبحرين عن المشاركة في “خليجي 23″، الذي أقيم بين نهاية 2017 ومطلع 2018؛ نظرا لأن قطر كانت الدولة المضيفة. لكن البطولة تم نقلها إلى الكويت ما دفع المنتخبات الثلاثة لدول الحصار إلى المشاركة.

وكان “عبدالخالق عبدالله” غرد في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلا إن هناك بشائر وتطورات مهمة في إطار الأزمة الخليجية وحصار دولة قطر.

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