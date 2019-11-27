القبض على فتاة أطلقت النار على مطعم لعدم حصولها على شوكة ومناديل- (فيديو)

الدبور – ضاق خلق الناس، وأصبح القتل بلا سبب، والغضب أسرع من إشعال سيجارة، وكثرت الجوادث الغريبة في العالم.

فقد ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة متهمة بإطلاق النار على مطعم “كنتاكي فرايد تشكن” لعدم حصولها على شوكة ومناديل ورقية.

وتم احتجاز المرأة البالغة من العمر 33 عاماً بعد شهر تقريباً من وقوع الحادث في أحد مطاعم كنتاكي في مدينة شيلبيفيل بولاية كنتاكي، ومن المتوقع أن تسلمها شرطة ولاية جورجيا لشرطة كنتاكي خلال أيام.

وتسكن المرأة في بلدة ساندي سبرينغر بولاية جورجيا، وقد تم القبض عليها بعد أن تعقبتها السلطات إلى اتلانتا.

- Advertisement -

ولم يصب أي أحد في الحادث، على الرغم من وجود العديد من الموظفين والعملاء في ذلك الوقت.

وكان متحدث باسم شرطة شيلبيفيل قد أوضح أن المرأة، وهي من أصول أفريقية، قد غضبت بسبب عدم حصولها على شوكة ومناديل وهي تنتظر الطعام في مركبتها، وفجأة أطلقت النار على نافذة المطعم، وبعد ذلك هربت بسيارة مرسيدس بنز بسرعة جنونية.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه.. https://t.me/Dabboor