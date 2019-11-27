الناشطة إيناس الحنطي تهاجم السعودية هند القحطاني بعد رقصتها “الإباحية” بكلمات نارية (فيديو)

الدبور – السعودية إيناس الحنطي وجهت كلمات نارية وقوية للسعودية هند القحطاني التي تقيم في الخارج وتحولت إلى ماكنة للإثارة و الإباحية بطريقة مبتذلة جدا، كم كان في جرة وطلع بره كما يقول المثل الشعبي وتحولت من النقيض إلى النقيض.

و هاجمت الناشطة إيناس الحنطي مواطنتها هند القحطاني بعد الرقصة التي وصفت بـ“المستفزة“، ووصفتها بأنها ”تحتقر ذاتها بهذه التصرفات“.

وأثارت هند القحطاني مجددًا موجة غضب بعد نشرها مقطع فيديو وهي ترقص بطريقة وجدها البعض مثيرة وخارجة عن آداب مواطني المملكة المحافظين.

وقالت الحنطي في مقطع فيديو لها عبر سناب شات: ”بغض النظر إنك تعيشين في أمريكا وإن هذا الشيء حلال أم حرام، وتتغطين أم كاشفين فكل هذا حرية شخصية لكن من الناحية الإنسانية ما هي نظرتك لنفسك؟، وش تبتذلين نفسك وش تسوين تصرفات تنقص من قيمتك؟“.

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وأضافت: ”ما تسوينه في كل أعراف المجتمعات هو احتقار للذات واحترام الذات هو مفتاح السلوك وعليه يحكم عليكي هل تحترمين نفسك أم لا“.

وتابعت: ”كيف تعرفين نفسك؟ فأنتي حينما تسألين نفسك في المرآة ويش دوري في الحياة؟ انبسطي لكن اجعلي سلوكك هو العنوان هل يرضيكي أن تأخذ عنك الناس إنك ترقصين وتتفصخين؟ أم لك أهمية أخرى ذات قيمة فاحترامك لذاتك هو من يعطيكي السلوك الذي تسوينه“.

وأكملت الحنطي: ”الرسالة التي تبين أن ترسليها للناس بأن في أمريكا بلد الحريات خاطئة فالكل ذهب هناك وواجه صعوبات كثيرة“.

وقالت أيضًا: ”أنتي مو محتاجة هذا الابتذال في بلد كرم المرأة ربي عزك تزعلين نفسك ليش تخزلين المراهقات والبنات الصغار ليش تغررين بهم وتجرينهم نحوكي“.