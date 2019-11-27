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سعودي دخل في المحظور: الهلال فاز بأبطال آسيا عبر الرشوة، و السلطات تحوله إلى فضيلة المنشار (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – ربما أراد أن يستخف دمه، فدخل في المحظور حيث قال في فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي أن فاز ببطولة أبطال أسيا عبر تقديم رشوة كبيرة، الفيديو الذي إعتبرته السلطات قضية امن وطني، وخيانة تستحق الإعدام و التعذيب و التقطيع بمنشار سموه.

وأكد السعودي في الفيديو أن الأمير “الوليد بن طلال”  قد دفع  27 مليون دولار للأمير “فهد الأحمد”، وحول له المبالغ المالية لتسهيل حصول الهلال على البطولة  الآسيوية.

ربما قال ما قال من باب الغضب و الزعل أو من باب الدعابة أو ربما يملك دون غيره معلومات لا يملكها احد، ولكنه دخل في المحظور وسيتعرض للكثير من التعذيب و الإهانة وربما لمنشار سموه.

و أمرت النيابة العامة السعودية، الأربعاء، بالقبض على الناشط الذي نشر الفيديو و أثار بلبلة في السعودية العظمى وعرض سمعة منشار سموه للخطر.

ووفق وسائل إعلام محلية، أكد مصدر مسؤول في النيابة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع الفيديو المذكور، أصدرت النيابة أمرًا بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية، والقبض على هذا الشخص، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته له، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز لحدود الآداب العامة والأنظمة المرعية في هذا الجانب.

وتُوج نادي الهلال، الأحد الماضي، بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة، بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني، بثلاثية نظيفة، في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0، وبناء على ذلك سيُشارك في كأس العالم للأندية.

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