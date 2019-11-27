شاهد ماذا فعل أمير قطر الوالد مع طفل مقيم واستفز كاتب سعودي

الدبور – أمير قطر الوالد كما يطلق عليه في دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني، ظهر في فيديو عفوي له كالكثير من الفيديوهات التي إنتشرت له وكلها عفوية وتواضع في تعامله مع أبناء شعبه و المقيمين على أر قطر على حد سواء.

هذا الفيديو ظهر فيه الأمير الوالد يشتري بعض الحاجيات من محل ويقدمها لطفل جاء ليسلم عليه وقال له هذه لك و لإخوانك، تصرف عادي جدا من حاكم متواضع لا يخشى من شعبه ولا من المقيمين على أره، يمشي بسلام في وطنه كأي مواطن عادي.

الفيديو حصل على الكثير من الإعاجب من قبل النشطاء في قطر و خارج قطر وأثنى الجميع على هذا التصرف الطبيعي من حاكم عادل لا يخشى على حياته كما في معظم الدول خصوصا دول حلف الفجار.

ولأن التصرف عادي عند قطر وغريب عند السعودية و الإمارات إستفز هذا الفيديو كاتب يعرف على نفسه بأنه صحفي وكاتب سعودي ومحلل وشاعر وربما دكتور بيطري، وعلق عليه متسائلا (وهذا أكثر ما شد أنتباهه) من دفع ثمن ما اشتراه الأمير إم إنه سرقه؟

حيث قال الكاتب السعودي سلطان الحارثي ما نصه: “من يشتري يدفع… ماشفنا شيخك دفع شيء.. أخذ حق البائع الضعيف واعطاه للطفل ليأتي مطبل مثلك ويتغني بالمقطع دون أن يدرك بأنه أخذ حق البائع دون ثمن!!!!”

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من يشتري يدفع… ماشفنا شيخك دفع شيء.. أخذ حق البائع الضعيف واعطاه للطفل ليأتي مطبل مثلك ويتغني بالمقطع دون أن يدرك بأنه أخذ حق البائع دون ثمن!!!! — سلطان الحارثي (@s_alharthi11) November 27, 2019

وكأن الملك سلمان يحمل محفظته ونقوده وينزل الى الشارع ويشتري ويدفع، هذا إن نزل بالأساس من كرسي الحكم خشية أن يلطشه منه سمو الأمير أبومنشار.

الكاتب أخذ نصيبه من ضحك وإستهزاء النشطاء عليه وعلى كمية الغباء التي يحملها معه.

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