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شاهد ماذا كشفت نيللي كريم و أثارت جمهورها (صورة)

By وطن الدبور
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الدبور – كشفت الفنانة المصرية ، عن إجرائها جراحة في ولاية بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، دون أن توضح طبيعة العملية التي أجرتها.

وأثارت نيللي قلق معجبيها بعد التعليق الذي تركته عبر الصور التي نشرتها في حسابها على موقع ”إنستغرام“، والتي ظهرت فيها مع فريقها الطبي المعالج إضافة إلى صور أثناء رقودها على سرير الشفاء قبل الجراحة، وأخرى حينما كانت تجري الفحوصات قبلها، معبرًة عن امتنانها للفريق الطبي الذي أنقذ حياتها – وفق تعبيرها.

ووجهت الفنانة المصرية رسالتها للفريق الطبي قالت فيها: ”شكرًا لكم لأنكم أنقذتم حياتي“.

وأعرب العديد من أصدقائها الفنانين وعدد من جمهورها، عن دعمهم لها وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل.

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وتأتي ذلك بعد فترة غياب طويلة للفنانة المصرية نيللي كريم عن المناسبات منذ سبتمبر الماضي إذ كان آخر ظهور لها في النسخة الـ3 من مهرجان الجونة السينمائي، ناهيك عن غيابها في حفل افتتاح وفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ41 المقامة في نوفمبر الجاري.

يُذكر أن نيللي كريم، تخوض دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل ”النصابين“ والذي تشارك فيه بجانب الفنان آسر ياسين، وتجسد شخصية ”نصابة شعبية“ وتتعرض للكثير من المواقف في إطار درامي، وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي ومن إخراج أحمد مدحت، وإنتاج شركة سينرجي بالتعاون مع جمال العدل.

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