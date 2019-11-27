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ضابط إماراتي : شيطان العرب بن زايد جن جنونه بعد رفض أمير قطر هذا الطلب

By وطن الدبور
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الدبور – كشق ضابط أمن في جهاز المخابرات الإماراتي عن سبب توجيه ولي عهد أبوظبي بن زايد لزيادة الهجمة على و الرموز القطرية، وخاصة الهجوم القذر على الشيخة موزا والدة الأمير بأقصى حد ممكن.

وقال الضابط الأمني الذي يغرد تحت اسم بدون ظل وتصدق تغريداته وتسريباته من داخل أروقة قصور الحكم بالعادة، أن السبب وراء ذلك هو رفض أمير قطر لطلب شخصي من بن زايد شيطان العرب.

حيث قال الضابط ما نصه في تغريدته: “الشيخ محمد بن زايد ، يريد من امير قطر سحب القضايا المرفوعة في المحاكم الدوليه ضد الامارات ، مقابل الاستمرار في ملف المصالحة ، وقطر ترفض التنازل”

و أضاف في تغريدته موضحا زيادة الهجوم على الرموز القطرية في هذا الوقت بالذات بعد فترة هدوء طويلة، حيث قال: ” وهذه احدى اسباب هجوم الشيخ محمد بن زايد من حساب حمد المزروعي على الرموز القطرية.”

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و أثارت التغريدة الكثير من ردود الفعل من قبل النشطاء القطريين الذين رفض معظمهم التصالح مع من الأساس وليس تنفيذ أي شروط من طرفهم، لأنهم تجاوزوا كل الحدود وفجروا.

يذكر أن بن زايد اوعز الى وزير القذارة لديه حمد المزروعي بزيادة الهجوم بقذارة أكثر على والدة أمير قطر بالذات، و الضرب بالشرف، ظانا أنه بهذه الطريقة قد يخضع أمير قطر للقبول بطلباته، ويذكر أيضا أن الكثير من النشطاء و الخبراء كانوا قد كشفوا أن بن زايد هو بنفسه من يغرد من حساب المزروعي،

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