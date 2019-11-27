فتاة كويتية تتهم الضابط بإغتصابها و فيديو الواقعة كان صادما..

الدبور – إتهمت فتاة كويتية ضابط كويتي بإغتصابها تحت القوة وبدون رضاها، وهي حبيسة لا حول لها ولا قوة، الامر الذي وصل إلى التحفظ على الابط وفتح تحقيق في الموضوع.

الفيديو الذي تم الكشف عنه كان صادما للكل، حيث تم إكتشاف ما حدث في الواقعة بالضبط.

وتم فحص كاميرات المراقبة التي أكدت أن هناك 3 من رجال الأمن دخلوا النظارة معا وخرجوا معا، دون أن توثّق أي شيء داخل نظارة النساء لعدم وجود كاميرا داخل النظارة المخصصة للنساء حسبما تقتضي الأنظمة.

وقال الضابط إنه كان برفقة عسكريين آخرين دخلا النظارة بعد ان حاولت الموقوفة الانتحار شنقاً.وفقاً لصحيفة “الأنباء” المحلية

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وقال مصدر أمني إن الفتاة تم توقيفها للإشتباه بأنها في حالة غير طبيعية وإيداعها نظارة النساء.

وأضاف أنّ رجال أمن المخفر شعروا بحركة غريبة داخل النظارة ووجدوا الفتاة تحاول شنق نفسها داخل الحمام ليتم فتح باب النظارة والدخول لإسعافها إلا أن الفتاة قالت ان احد العسكريين الثلاثة هتك عرضها.

وأكد المصدر أن هناك مزيدا من التحقيقات ستجرى مع المدعية وكذلك المدعى عليه، وسيعاد الاستماع لأقوال رجلي الأمن اللذين رافقا المدعى عليه داخل النظارة وفي حال تمسك الفتاة بأقوالها سيحال الأمر الى القضاء.

وأشار الى ان المدعى عليه تم إيقافه عن العمل كإجراء احترازي تحتمه الانظمة والقوانين حتى انتهاء التحقيقات.