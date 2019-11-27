مفكر عربي ينصح الإمارات العودة إلى سلطنة عمان بدل حفرة الصرف الصحي!

الدبور – نشر مفكر عربي تغريدة نصح بها “التائهون في الأرض” كما يطلق عليهم في الإمارات بالعودة إلى الأصل وهو سلطنة عمان، إن كان التاريخ هوسكم وعقدتكم التاريخية.

حيث قال المفكر العربي السوداني المعروف الدكتور تاج السر عثمان بتغريدة على حسابه على موقع تويتر ولسعها الدبور ما نصه:

“إذا كنتم إلى هذا الحد مهووسين بالتاريخ فدونكم تاريخ عمان الأصل عودوا إلى أصالته وحينها لن تسعكم الدنيا من الفخر بدلا من تزييف تاريخ أنت أول من يعرف مهزلته”

و ختم تغريدته قائلا ما نصه: “صحيح لديكم أعلى برج خليفة ولكن ما قيمته الحضارية وبجانبه أسفل وأنتن حفرة صرف صحي المزروعي”

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التغريدة حصلت على الكثير من التعليقات المؤيدة للدكتور، حيث قال ناشط ما نصه:

“أختلف معك أستاذي حوض الصرف الصحي الرئيسي محمد بن زايد بلا منازع أما البقية فعبارة عن غرف تفتيش صرف صحي ليس إلا ثم هناك إخوته من آل زايد وهل نسيت ضاحي خرفان أظنه يتقدم المزروعي وهناك قرقوش القراقيش وعبد الخالق عبد الله و.. و.. البلد مليئة بغرف تفتيش الصرف الصحي”

وقال ناشط آخر ما نصه:

“للتائهون في الأرض! للمهوسين بالتاريخ! والله لو كان لكم تاريخ لعصر الديناصورات وهذا حاضركم العفن لما زادكم شيء الحضارات والأمم والأوطان بقيمها النبيلة ومبادئها السامية ماذا أنتم ! من مخلفات !”

للتائهون في الأرض!

للمهوسين بالتاريخ!

والله لو كان لكم تاريخ لعصر الديناصورات

وهذا حاضركم العفن لما زادكم شيء

الحضارات والأمم والأوطان بقيمها النبيلة ومبادئها السامية

ماذا أنتم ! من مخلفات ! — Hamid Mohammed 🇾🇪 (@alnajjarhamid) November 27, 2019

وطبعا حصل الدكتور على كم منقذارة المزروعي، فمن يذكر الصرف الصحي لابد أن تصله بعض قذاراته، وشن أتباع وزارة المزروعي للقذارة هجوما عنيفا على الدكتور من الكلمات المعتادة التي تم برمجتهم عليها، الإمارات تاج راسك، والمزروعي تاج راسك، وأنت فقير ونحن الأغنياء وغيرها.

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