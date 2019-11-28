شاهد ماذا فعلت عاصفة قوية في الكويت بشباب سهرانين (فيديو)

الدبور – شباب بكل قوتهم لم يتحملوا قوة عاصفة مطرية قوية ضربت الكويت، حيث حاولوا منعها من هدم الخيمة الخاصة بهم في منطقة العبدلي.

وقد تداولت حسابات إخبارية كويتية، مقطعًا مصورًا للحظة مداهمة عاصفة مطرية شديدة القوة إحدى الخيام، في ظل الأجواء العاصفة التي تشهدها الكويت منذ ساعات المساء الأولى ليوم الخميس.

وقال النشطاء ”إن هذه العاصفة اجتاحت إحدى الخيام في منطقة العبدلي منذ ساعات قليلة“، حيث تشهد مناطق مختلفة من البلاد هطولات مطرية غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة.

واجتاحت الأمطار القوية والرياح الخيمة بشكل مذهل بالرغم من جهود الشبان لمنع ذلك، إلا أن هذا لم يمنعها من التحرك والاهتزاز من شدة الرياح.

وحاول الشبان داخل الخيمة الإمساك بها من كافة الجوانب ومحاولة تثبيتها خوفًا من سقوطها عليهم، في الوقت الذي دخلت فيه الأمطار إلى الخيمة وتلاعبت الرياح بها من كل النواحي.

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وحذرت الأرصاد الجوية من الأمطار المتفرقة المصحوبة بالعواصف الرعدية على مناطق مختلفة في البلاد مصحوبة برياح شديدة السرعة، تزامنًا مع تحذير وزارة الداخلية لمرتادي الطرق لتوخي الحذر والحيطة بسبب هذه العواصف.

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