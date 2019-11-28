شاهين السليطي ينفي الزيارة السرية: قطر لا تزور ولا تفاوض في الغرف المظلمة

الدبور – نفى شاهين السليطي ضابط المخابرات السابق الذي كشف المخطط الفاشل للإنقلاب على قطر الذي قادته السعودية و الإمارات مع مملكة الريتويت البحرين، نفى الخبر الذي نشر عن زيارة سرية لوزير خارجية قطر إلى السعودية.

وقال السليطي بتغريدة له على صفحته على موقع تويتر نافيا ما تردد عن زيارة سرية وتفاوض في غرف مغلقة ومظلمة: “ نعم #الحل_في_الوجبة ولن تتفاوض قطر سرياً وفي الغرف المظلمة مع اياً كان !!”

و أضاف في تغريدته التي رد فيها على ما تم تداوله من قبل البعض نقلا عن صحيفة أمريكية، ما نصه: “سبق لوزير الخارجية المصري ان طلب برغبته في زيارة قطر سرياً وقد رفضت اذا لم تعلن رسمياً وبحضور وسائل الإعلام … ما ذكره هنا اخي الجنرال صحيح 100%”

نعم #الحل_في_الوجبة ولن تتفاوض قطر سرياً وفي الغرف المظلمة مع اياً كان !!

سبق لوزير الخارجية المصري ان طلب برغبته في زيارة قطر سرياً وقد رفضت اذا لم تعلن رسمياً وبحضور وسائل الإعلام …

ما ذكره هنا 👇اخي الجنرال صحيح 100% https://t.co/eBf7xoUocs — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) November 28, 2019

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وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، كشفت عن ما قالت إنها زيارة غير معلنة أجراها وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى المملكة العربية السعودية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذه الزيارة أُجريت الشهر الماضي، للقاء عدد من كبار المسؤولين، في إنجاز دبلوماسي لإنهاء الخلاف الذي استمر لنحو ما يزيد عن عامين.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدوحة ترغب في قطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين، وفقًا لمسؤول عربي.

وزعمت “وول ستريت جورنال” نقلًا عن مسؤول عربي لم تكشف عن هويته، أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قدم عرضًا مفاجئًا لإنهاء الأزمة أثناء وجوده في الرياض، قائلًا إن الدوحة مستعدة لقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين.

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