ضابط إماراتي يؤكد ما قاله شاهين السليطي وينفي زيارة وزير خارجية قطر إلى السعودية

الدبور – ضابط أمن في جهاز المخابرات الإماراتي أكد اليوم ما نشره ضابط المخابرات القطري السابق شاهين السليطي من نفي الخبر الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن زيارة سرية لوزير خارجية قطر إلى السعودية وإنه عرض التنازل.

الضابط الناشط في مواقع التواصل و الذي يسرب من داخل أروقة الحكم في الإمارات ويسبب إزعاجا مزمنا لولي عهد أبوظبي بن زايد، والذي يغرد تحت اسم بدون ظل قال في تغريدة له على صفحته أن الخبر لا أساس له من الصحة.

وقال “الانباء التي تحدثت عن زيارة وزير خارجية قطر للسعودية عاريه عن الصحة ، وهي مسربه من قبلنا للصحيفة الامريكية”

و أضاف عن سبب تسريب الخبر من قبل الإمارات ما نصه: ” وسببها موقف الشيخ محمد الرافض للمصالحة الجزئية بين السعودية وقطر وهذه من اسباب زيارة الامير محمد بن سلمان لابوظبي كمحاولة اقناع للشيخ محمد.”

الانباء التي تحدثت عن زيارة وزير خارجية قطر للسعودية عاريه عن الصحة ، وهي مسربه

من قبلنا للصحيفة الامريكية ، وسببها موقف

الشيخ محمد الرافض للمصالحة الجزئية

بين السعودية وقطر

وهذه من اسباب زيارة الامير محمد بن سلمان

لابوظبي كمحاولة اقناع للشيخ محمد. — بدون ظل (@without__shadow) November 28, 2019

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وكان الناشط شاهين السليطي قد أكد في تغريدة سابقة أن قطر لا تفاوض ولا تزور في الغرف المظلمة و المغلقة، كما يفعل غيرها، ونفى الخبر الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وقال السليطي في تغريدته بالأمس وأكد عليها بدون ظل “ نعم #الحل_في_الوجبة ولن تتفاوض قطر سرياً وفي الغرف المظلمة مع اياً كان !!”

و أضاف “سبق لوزير الخارجية المصري ان طلب برغبته في زيارة قطر سرياً وقد رفضت اذا لم تعلن رسمياً وبحضور وسائل الإعلام … ما ذكره هنا اخي الجنرال صحيح 100%”

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، كشفت عن ما قالت إنها زيارة غير معلنة أجراها وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى المملكة العربية السعودية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذه الزيارة أُجريت الشهر الماضي، للقاء عدد من كبار المسؤولين، في إنجاز دبلوماسي لإنهاء الخلاف الذي استمر لنحو ما يزيد عن عامين.

وزعمت “وول ستريت جورنال” نقلًا عن مسؤول عربي لم تكشف عن هويته، أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قدم عرضًا مفاجئًا لإنهاء الأزمة أثناء وجوده في الرياض، قائلًا إن الدوحة مستعدة لقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين.

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