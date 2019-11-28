فضيحة في مطعم سعودي، شاهد ماذا حصل بين المدير و العامل

الدبور – إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي ولسعه الدبور، لمدير مطعم في السعودية العظمى وهو يطلب من العامل ان يخلط اللحمة القديمة الفاسدة بالجديدة.

وظهر في الفيديو الذي صوره العامل بدون علم مدير المطعم وهو يخبره ان اللحمة فاسدة ولا تصلح، فيرد عليه المدير ولا يهمك استعملها واخلطها مع الشاورما الجديدة.

فرد عليه العامل الذي يبدو انه من مصر أخاف الزبائن تمرض أو يحصل معها حاجة، فقال له لا تقلق لن يحدث أي شيء.

وعلق البعض على الفيديو ربما صاحب المطعم مدعوم لذلك لن يقلق.

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وقال العامل وهو يصور اللحمة الفاسدة، أنا اللي علي عملته وبلغت المدير، اللهم بلغت اللهم فاشهد، هذه اللحمة فاسدة وقديمة وهو طلب أن اخلط الشاورما القديمة بالجديدة.

شاهد الفيديو الذي أثار ضجة ولا رقيب ولا محاسب.

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