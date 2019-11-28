لأنها من علاقة محرمة فتاة سعودية ترمي رضيعتها بالقمامة في مكة المكرمة (فيديو)

الدبور – علاقة محرمة نتجت عنها طفلة بريئة كان مصيرها سلة القمامة، حيث رمتها ولادتها في سلة القمامة وفي أطهر منطقة في العالم مكة المكرمة وفي منطقة لا تبعد كثيرا عن الكعبة المشرفة في زمن سعودية تركي آل الشيخ و الترفيه.

فقد عثرت شرطة مكة المكرمة مساء أمس الأربعاء على طفلة رضيعة بجوار مجمع مدارس حكومي، ملفوف بكيس نفايات أسود.

ووفقًا لصحيفة ”سبق“ السعودية باشرت الجهات المعنية التحقيق بعد أن وردها بلاغ من مواطن يُفيد بأنه عثر على الطفل بحي الزاهر في السعودية، وقامت فرق الهلال الأحمر بالإطمئنان على صحته، واتضح أنه على قيد الحياة، وتم تسليمه لمستشفى الأطفال والولادة بمكة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله، قد وثق حادثة العثور على لقيط بجانب مجمع مدارس مساء أمس بمكة، ويسمع في الفيديو رجل يتحدث ويقول: ”أسأل الله ينتقم لك زي ما رموك…. الله معاك يا بنتِ“ ما يشير إلى أن اللقيط أنثى.

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يذكر أن حالات رمي الرضع زادت في السعودية في الفترة الأخيرة، مما ينذر بوجود إما إزدياد في حالات المعاشرة المحرمة، او الفقر الذي يؤدي للتخلص من الرضع بشكل غير إنساني ولا أخلاقي ولا يمت للدين بصلة.

في وقت تزداد حدة الإنفتاح بدون حدود ضمن توجيهات ولي عهد السعودية بتحويل المملكة من التطرف كما يقول إلى الإنفتاح على الترفيه كما يفهم الإنفتاح.

شاهد الفيديو الذي أثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي.

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