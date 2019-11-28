ناشط سياسي: تحالف بين الحوثي و السعودية و الإمارات في اليمن لهذا الغرض!

الدبور – تحدث ناشط سياسي معروف عن التحالف بين الحوثي و السعودية و الإمارات في اليمن لتحقيق بعض الأهداف بوساطة بريطانية.

وقال الناشط القطري المعروف باسم بو غانم في سلسلة تغريدات وصفها بانها من مصادر موثوقة ومؤكدة، أن الامارات بدات مع السعوديه والحوثي بالانقلاب فعليا” على الجيش اليمني الوطني في محافظة مأرب وتقتضي الخطه التي اعدت اعادة احمد علي صالح للواجهه مرة اخرى.

وأاف في تغريدة ثانية تبعها بالاولى من مصادر عالية الثقة كما قال: حيث تقتضي خطة اسقاط مأرب وانهاء الجيش اليمني الوطني تماما” الى عدة خطوات

قطع الطرق بين مأرب وشبوه وسيئون في حضرموت حيث تعتبر هذه المناطق مناطق تحالف ومؤثره للغايه.

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ايضا” سيتقدم الحوثي من جهة صرواح ونهم بهدف تشتيت الجيش الوطني في عدة اتجاهات ومليشيات الامارات ستعمل لصالح احمد عفاش في المناطق التي ذكرتها لكم.

و أضاف في تغريدة رابعة له ما نصه: “قد يقول لي البعض كيف اقتنع بأن الحوثي متحالف مع السعوديه والامارات..؟؟ -السفير البريطاني في اليمن حاليا” يقوم بدور مشبوه فيه للغايه حيث افادني المصدر بأن بريطانيا تريد ابعاد الحوثي عن ايران في اليمن مقابل اعطاء دور اكبر للحوثي فيها”

وختم سلسلة تغريداته بقوله: “وان بريطانيا ستضغط على الحوثيين بهذا الاتجاه بدعم سعودي وان الخطه هي كالتالي التأثير على الزيدين المعتدلين ضد المتشددين الموالين لايران وعليه بلعت السعوديه الطعم وافقت عن التنازل عن مأرب وحضرموت وشبوه واعطاء الحوثي والامارات دور اكبر ثم ستبيع بريطانيا الرياض”

مصادر عالية الثقه -5-

وان بريطانيا ستضغط على الحوثيين

بهذا الاتجاه بدعم سعودي

وان الخطه هي كالتالي

التأثير على الزيدين المعتدلين

ضد المتشددين الموالين لايران

وعليه بلعت السعوديه الطعم

وافقت عن التنازل عن مأرب وحضرموت وشبوه واعطاء الحوثي والامارات دور اكبر

ثم ستبيع بريطانيا الرياض — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019

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