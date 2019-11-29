القرار السعودي مصادر، اول تصريح من الإمارات بعد زيارة بن سلمان: لا صلح

الدبور – أثبت ولي عهد أبوظبي أن القرار السعودي مصادر، وجميع القرارات السعودية تصدر من أبوظبي فقط، ولا حل لأي أزمة إلا عن بعد موافقة شيطان العرب، وبن سلمان لا يملك من امره شيئا.

واعتبر صحفيون ومغردون أن تصريحات المغرد الإماراتي المثير للجدل، “حمد المزروعي” تظهر أن القرار السعودي مصادر، وأن السعودية على ما يبدو خضعت للإمارات وقررت إجهاض مساعي حل الأزمة الخليجية.

ومعروف في الوسط الإعلامي أن حمد المزروعي هو نفسه بن زايد، ولا يغرد إلا بامر منه شخصيا او إنه هو نفسه من يغرد من الحساب.

ونشر الإماراتي القذر الي تبرأت منه عائلته، و المرتبط بولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، سلسلة تغريدات مسيئة إلى قطر، يؤكد خلالها أنها لن تكون هناك أي مصالحة معها، في أعقاب اجتماع “بن زايد” وولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”.

حبايبي القطريين المقاطعة باقية وتتمدد للاسف 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 28, 2019

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وجاءت تلك التغريدات في أعقاب أجواء متفائلة بحل قريب للأزمة الخليجية، وتكهنات البعض بأن اجتماع وليي عهد السعودية وأبوظبي جاء لبحث اتخاذ قرار بالمضي قدما في المصالحة الخليجية بوساطة كويتية.

واعتبر الكاتب الصحفي “ياسر أبوهلالة” أن “تصريحات حمد المزروعي بعد اجتماع وليي عهد السعودية وأبوظبي تظهر أن القرار السعودي مصادر”.

وأشار إلى أنها “تزامنت مع تسريبات سعودية لوول ستريت جورنال عن المصالحة، وأنه حاول إظهار قطر في موقف المستجدي للصلح، وهذا ما كان ولن يكون”.

وختم تغريداته قائلا: “أسس المصالحة الأربعة لم تتغير، إذا تحرروا من المزروعي يتحقق الصلح”.

تصريحات حمد المزروعي بعد اجتماع وليي عهد #السعودية #الإمارت تظهر أن القرار السعودي مصادر، وقد تزامنت مع تسريبات سعودية لWSJعن المصالحة. وفي الحالين يراد إظهار #قطر بموقف المستجدي للصلح، وهذا ما كان ولن يكون. أسس المصالحة الأربعة لم تتغير، إذا تحرروا من المزروعي يتحقق الصلح pic.twitter.com/aiMfcqMSfb — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) November 29, 2019

بدوره لفت الإعلامي “جمال ريان” إلى أن أول تصريح (غير رسمي) إماراتي سلبي تهجمي ضد قطر، صدر بعد الاجتماع التنسيقي السعودي الإماراتي، كان بواسطة هذا الكائن (حمد المزروعي) وحمل عبارة “ما في صلح”.

وتساءل قائلا: “هل خضعت السعودية للإمارات وقررت إجهاض مساعي حل الأزمة الخليجية؟ لننتظر”.

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