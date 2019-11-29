سهير القيسي تقدم جائزة الاخلاق و الرقي لحمد المزروعي و وسيم يوسف!!

الدبور – الإعلامية سهير القيسي نشرت تغريدة مثيرة للجدل تحمل كم كبير من النفاق المبالغ فيه، كما وصفها النشطاء، و إستفزت متابعيها بشكل كبير.

فقد قامت سهير القيسي المقيمة في الإمارات، بتوزيع جوائز الاخلاق و الرقي حسب مزاجها، وقدمت جائزة الأخلاق و الرقي والأخوة للإمارات على رقي أخلاق المسؤولين فيها كما زعمت، ونشرت تغريدة كمثال لتلك الاخلاق لوسيم يوسف الأردني الذي تنازل عن جنسيته ليتحول إلى بوق خاص لبن زايد ولي نعمته.

القيسي انضمت لهيئة النفاق و التملق بما إنها تقيم بجانب وسيم يوسف وضاحي خلفان وحمد المزروعي، وكلهم أفضل مثال يثبت لك رقي أخلاق المسؤولين في الإمارات.

وقالت القيسي بتغريدة لسعها الدبورـ غخترعت بها جائزة جديدة ولم تجد إلا الإمارات لتقدمها لهم، حيث قالت ما نصه: “أبارك ل #الامارات فوزهم بجائزة الاخلاق والرقي والأخوه في مباراة #العراق_الامارات وابارك لمنتخبنا الوطني العظيم الذي افرح قلوب العراقيين بهذا الوقت ..”

أبارك ل #الامارات فوزهم بجائزة الاخلاق والرقي والأخوه في مباراة #العراق_الامارات

وابارك لمنتخبنا الوطني العظيم الذي افرح قلوب العراقيين بهذا الوقت .. https://t.co/zHR9UDhTvi — official سهير القيسي (@Souhair_Alqaisi) November 29, 2019

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التغريدة أثارت إستغراب و غضب النشطاء في موقع تويتر من تلك الجائزة التي منحتها القيسي لوسيم يوسف وحمد المزروعي على أخلاقهم، وهم أقذر ناس سكنوا ساحل عمان حتى اليوم بلا منازع.

يذكر أن حمد المزروعي المغرد القذر هو الواجهة الحقيقية للإمارات، وأثبت الكثير من النشطاء أن ولي عهد أبوظبي بن زايد شيطان العرب هو من يغرد من حسابه، بينما قال قسم آخر إنه لا يقدح من رأسه بل هو عبد مملوك ولا يكتب إلا بأوامر مباشرة من بن زايد وقد أثبتوا ذلك أكثر من مرة.

وشيطان العرب قام بالكثير من الاخلاق الرائعة التي يستحق جائزة عليها بقتل أطفال اليمن وتشريد الملايين من الشعب اليمني وسرقة خيرات اليمن، بالإضافة لدعمه للثورات المضادة في الوطن العربي كله.

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