فيديو فضيحة للسعودية المثيرة للجدل فوز العتيبي و قليل الأدب مع زوجها يثير ضجة

الدبور – لا حرام ولا عيب ولا حياء ولا حدود في السعودية الجديدة التي يريدها ولي العهد بن سلمان، فكل شيئ مباح حتى قلة الأدب على وسئل التواصل الإجتماعي، المهم لا تعترض ولا تنتقد حتى حفلة من حفلات تركي آل الشيخ وإلا مصيرك خلف القضبان أو خلف منشار سموه.

فقد أثارت الناشطة السعودية فوز العتيبي، الجدل بين مواطنيها في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد نشر مقطع فيديو برفقة زوجها أطلقت خلاله لفظًا غير ”لائق“ وغير مرحب به في المجتمع السعودي، وتصرفت بدلع وحركات غير مقبولة.

وشاركت فوز العتيبي متابعيها عبر موقع ”تويتر“ بمقطع فيديو ظهرت فيه رفقة زوجها ”أحمد“، وهما في لحظة مغادرتهما للنادي، إذْ ظهرت بملابس رياضية، مرتدية تيشيرت و“قبعة“، ووضعت سماعات في أذنها وظهرت منشغلة بشيء ما.

وحين طلب منها زوجها أن تتخلى عن ”القبعة“ وتسدل شعرها، على كتفها، لأنه رجل شرقي وسعودي أصيل، استجابت له ولكنها أطلقت لفظًا غير ”لائق“ أشارت به إلى سبب تغطية شعر رأسها.

وقالت العتيبي إن شعرها ”زق“ وهذه الكلمة تعني في السعودية وبعض الدول الخليجية ”البراز“، لتعبر أن شعرها غير جيد فاضطرت لجمعه وارتداء القبعة.

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وعبر زوجها عن إعجابه بمظهرها أيًا كان بعدما نفذت ما أراد وسط تبادل الثنائي للقبلات، قال زوجها: ”والله بموت فيها“.

ولاقى مقطع الفيديو انتقادات واسعة، حيث أكدوا أن نشره لا يصح لأن الزوجين لهما خصوصيات ويجب احترامها، وعليهما ألا يكشفوا عن أدق تفاصيل حياتهما للعلن.

وتطرق آخرون إلى أن لفظ ”زق“ غير لائق، وكان يجب على فوز العتيبي ألا تطلق مثل هذه الكلمة على مواقع التواصل الاجتماعي كونها مرفوضة في المجتمع السعودي.

وحنا طلعين من النادي 🌚 pic.twitter.com/zxwZgrEQD4 — فوز العتيبي (@zooztox) November 28, 2019

كما انتقد آخرون زوجها لأنه طلب منه أن تُسدل شعرها، منوهين أن الزوج لابد أن يكون محافظًا بشكل أكثر، فيما تهكم آخرون عليها، خاصة السيدات.

الناشطة أثارت مؤخرًا جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها المسيئة للرجل الشرقي عمومًا، حيث قالت إنه لا يصلح للزواج.

وقالت العتيبي، في لقاء متلفز لها، إنها كسرت القاعدة وتزوجت رجلًا شرقيًا من السعودية، إلا أن زوجها لا يحمل أفكار الرجل الشرقي ويمنحها حريتها الخاصة، لأنها ضد أفكار الرجل الشرقي.

وأضافت أن أفكار الرجل الشرقي تكمن في تقييد حرية المرأة، لأنه يعطي لنفسه صلاحيات في اختيار الملابس التي ترتديها، موضحة أنها لا تتدخل في شؤونه الخاصة، وبالتالي فإنها ضد أن يكون له سلطة عليها في ذلك.

#اتجاهات#فوز_العتيبي: الرجل الشرقي اللي عنده "ازدواجية بالمعايير" هذا أبدا ما يصلح للزواج، لكن اللي اتزوجته ما عنده هذه الأفكار، واتفقنا إن اللي ما يسمح لي اتدخل فيه لا أسمح له يتدخل فيني..@nadinealbdear pic.twitter.com/a7lILEGEeC — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) November 10, 2019

يذكر أن فوز العتيبي، فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها، وكان من بينها منزل يسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها، وتوفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، الأمر الذي أثار جدلًا بين المتابعين وجعلها محط أنظارهم حتى أن بعضهم علق لها بأنَّ هذه الشروط ستعجل في إنهاء زواجها ولن يستمر أكثر من 6 أشهر.

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