إختلاسات وزارة التربية في سلطنة عمان تعود للواجهة بعد الحكم، وهذا ما طالب به النشطاء أيضا

الدبور – قضية إختلاسات وزارة التربية في سلطنة عمان عادت للواجه وتصدر الوسم هاشتاق إختلاسات وزارة التربية على موقع تويتر في السلطنة حيث أصبح الأول خلال ساعات الصباح الأولى، بعد صدور الحكم على المتورطين بالقضية بعقوبات مشددة.ولت للبعض الى السجن ٣٠ عاما وغرامات مالية كبيرة.

حيث أصدرت محكمة الجنايات في مسقط حكمها في قضية #اختلاسات_وزارة_التربية بإدانة أغلب المتهمين تفاوتت الأحكام بين الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة ومصادرة العقارات والفوائد المترتبة على الجرائم محل الإدانة وحكمت ببرائة عدد من المتهمين من جنحتي الإهمال عن قصد في القيام بالواجبات الوظيفية.

ووجه تهمة اختلاس مبلغ 1,243,257 ريال عُماني، من بند لوازم تعليمية معتمدة في العام 2016م قدرت بمبلغ 8,495,379 ريال عماني، تم تعزيزها أيضا بمبلغ 1,280,557 ريال عُماني.

كما وجه الادعاء العام تهمة اختلاس مبلغ وقدره 1,984,505 ريال عُماني في العام 2017 من إجمالي 9,022,693 ريال عُماني مبالغ معتمدة وبتعزيز قيمته 290,973 ريال عُماني.

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كما ذكر الادعاء العام بأنه تم صرف سلفة رواتب موظفي الوزارة عن شهر ديسمبر 2018 بقيمة تتجاوز الـ 83 مليون ريال بينما المبلغ الفعلي للرواتب لا يتجاوز مبلغ الـ 79 مليون ريال عماني.

أصدرت محكمة الجنايات في مسقط حكمها في قضية #اختلاسات_وزارة_التربية بإدانة أغلب المتهمين تفاوتت الأحكام بين الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة ومصادرة العقارات والفوائد المترتبة على الجرائم محل الإدانة وحكمت ببرائة عدد من المتهمين من جنحتي الإهمال عن قصد في القيام بالواجبات الوظيفية pic.twitter.com/szVcJ20O18 — خدمة قيصر عمان نيوز (@alkaiser_oman) December 1, 2019

لكن الامر لم ينته هنا، فقد طالب النشطاء بنشر أسماء المتهمين بجميع الصحف المحلية وعلى وسائل الإعلام ليكونوا عبرة لغيرهم، حيث قال ناشط ما نصه:

“بما انه تم الحكم في قضية #اختلاسات_وزارة_التربية ارى ان يتم اشهار المتهمين بالاسم ليكونو عبره لغيرهم. ولكل من تراوده نفسه استغلال المال العام واستغلال السلطه. وشكرا لقضائنا العادل”

بما انه تم الحكم في قضية #اختلاسات_وزارة_التربية ارى ان يتم اشهار المتهمين بالاسم ليكونو عبره لغيرهم. ولكل من تراوده نفسه استغلال المال العام واستغلال السلطه. وشكرا لقضائنا العادل — ابو عبدالله الشنفري🇴🇲 (@IAlshanfari) December 1, 2019

وقالت ناشط أخرى أيضا:” #اختلاسات_وزارة_التربية المفروض تنشر صورهم وأسمائهم في كل وسيلة عشان يكونو عبرة ..”

#اختلاسات_وزارة_التربية المفروض تنشر صورهم وأسمائهم في كل وسيلة عشان يكونو عبرة .. — ﮼أم،أنس (@um_anas99) December 1, 2019

ونشر حساب أخبار عماني سبب عدم نشر الأسماء في الوقت الحالي حسب القانون العماني، حيث قال: “#تنويه حول نشر أسماء المدانين في قضية #اختلاسات_وزارة_التربية : لن يتم نشر الأسماء، لكون الأحكام الصادرة قابلة ليتم الطعن عليها أمام المحكمة العليا من قبل أي من أطراف الدعوى. و في ظل ما دخل من تعديلات على القوانين المتعلقة بنشر أسماء المتهمين أو المدانين من قبل “السلطة المختصة””

#تنويه حول نشر أسماء المدانين في قضية #اختلاسات_وزارة_التربية :

لن يتم نشر الأسماء، لكون الأحكام الصادرة قابلة ليتم الطعن عليها أمام المحكمة العليا من قبل أي من أطراف الدعوى. و في ظل ما دخل من تعديلات على القوانين المتعلقة بنشر أسماء المتهمين أو المدانين من قبل "السلطة المختصة" — WAF:واف (@WAF_om) December 1, 2019

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