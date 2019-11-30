السعودية هند القحطاني تعتذر عن فيديو الرقص الذي إستفز متابعيها بفيديو أكثر سخونة و وقاحة

الدبور – نشرت السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني المقيمة في أمريكا، حيث هربت من السعودية من فترة طويلة، قبل إنشاء هيئة الترفيه و التحرر الذي وصلت إليه بفضل غزوة بن سلمان، نشرت فيديو جديد تعتذر فيه عن الفيديو السابق الذي إستفز الكثير من متابعينها في السعودية العظمى.

ولو علمت القحطاني أن السعودية قادمة على هذا الغنفتاح لما هربت إلى أمريكا من الأساس، ولمارست مما تقوم به في المهجر في الرياض ولحصلت على تكريم من تركي آل الشيخ.

ولكن وجودها في أمريكا ونشرها لفيديوهات راقصة إستفزهم في السعودية العظمى مع أن هناك ما هو أسوأ و أقبح يحصل في السعودية نفسها وعلى عينك يا تاجر في حفلات الترفيه السلمانية.

وعبّر البعض في السعودية عن انزعاجهم من دخولهم حساباتهم على ”تويتر“ بسبب مشاهدة فيديو ”رقص هند القحطاني“، استهجن آخرون أن يصل هاشتاق القحطاني للترند السعودي في ظل وجود قضايا أكثر أهمية في المجتمع تسترعي الاهتمام أكثر كقضايا التعنيف والبطالة.

وسخرت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني من منتقدي مقطع فيديو ظهرت فيه مؤخرًا، وردّت بمقطع آخر أكثر جرأة، عبر حسابها على موقع ”سناب“، تداولته حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي مقدمة ساخرة للفيديو الجديد بدت للوهلة الأولى كما لو كانت اعتذارًا كتبت هند القحطاني:“أقدم شديد الأسف وبالغ الاعتذار عن المقطع الذي جرح مشاعر الكثير منكم، وتسبب في إيذاء نفسياتكم، وهدم بيوتكم، وحرَف أبناءكم، وشوّه سمعتكم في أقصى الأرض وأدناها، إذ إنني أنتمي لكم وأمثلكم“.

وتابعت سخريتها قائلة:“لذلك في سنابات قادمة سأوجّه لكم مقطعًا يعبر عن مدى اهتمامي برأيكم الذي أقضّ مضجعي وأدمع عينَيّ“، وأتبعت المقدمة بمقطع رقص ظهرت فيه ترتدي ”هوت شور“ وملابس ضيقة تصف أجزاء جسمها.

شاهد الفيديو الذي حصل على أكثر من مليون مشاهدة في أقل من يوم من حساب ناشط واحد فقط نقله من حسابها على سناب.