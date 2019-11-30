الكويت أفاقت على خبر مفجع في يوم اللقاء التاريخي مع سلطنة عمان في خليجي 24

الدبور – دولة الكويت أفاقت في يوم اللقاء المرتقب مع منتخب سلطنة عمان ضمن بطولة خليجي ٢٤ على خبر مفجع وقع فجر يوم السبت.

حيث توفي مواطن، وأُصيب اثنان آخران، في حادث تصادم مروع وقع، فجر السبت، بين مركبة ودراجة نارية على طريق الزور 270، جنوب الكويت.

وذكر حساب المجلس الإخباري المحلي على تويتر:“مصرع مواطن، وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم مروّع وقع، فجر اليوم السبت، بين مركبة ودراجة نارية من نوع (بقي) على طريق الزور 270، وهرع رجال إطفاء مركز الزور للتعامل مع الحادث، حيث تم إخراج أحد الأشخاص والذي كان محشورًا في المركبة وتم تسليمه للطوارئ الطبية“.

يذكر أن الحادث ليس الأول في الكويت هذا الشهر، إذ أدى حادث مروري قبل أيام إلى وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، بعد تصادم 3 سيارات على طريق الجهراء باتجاه منطقة العبدلي، بعد يوم من حادث طريق الوفرة الذي نتجت عنه حالة وفاة و9 إصابات.

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وسيلتقي اليوم المنتخب الكويتي مع منتخب سلطنة عمان ضمن بطولة خليجي ٢٤، وهو اللقاء الذي يرتقبه الجمهو الكويتي منذ زمن، حيث لم يستطع المنتخب الكويتي التغلب على منتخب عمان لفترة طويلة، وتوعد المنتخب الكويتي أن يتغلب بفارق كبير بالأهداف لأن الأزرق قد عاد.

ومن المتوقع حضور أكثر من ٥ آلاف متفرج من الجمهور الكويتي اللقاء اليوم.

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