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الوضع زاد عن حده: سعودي يعنف طفله بقوة وسط صراخ الطفل وتصوير الأم للواقعة (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – الوضع زاد عن حده، هكذا عبر أحد النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنتشار فيديو جديد لمواطن سعودي وهو يعذب طفله وسط صراخه المتواصل الذي لم يشفع له عند والده الذي يطبق رؤية بن سلمان، لا ترحم من يعارضك.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، حادثة ركل الطفل لعدة مرات من قبل الرجل دون أن توقفه صرخات الضحية المرعوب.

و الام فيما يبدو هي من كانت تصور فلم الرعب هذا ربما لتنقذ طفلها، وربما لتنق نفسها من هذا الزواج أو لأسباب أخرى.

وعلق أحد ناشري الفيديو بقوله: “الوضع زاد عن حده للأسف بالأمس حمار يضرب بنته .. واليوم حمار يضرب إبنه .. لو في فحص قبل الزواج للأمراض النفسية كنا في خير ..”

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ويقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن الحادثة جديدة، وإن العائلة سعودية تقيم في مدينة جدة.

ةقال ناشط ما نصه: “إلى متى تتكرر المقاطع و الترندات اكثر من مره بالشهر و تتكرر صراخات الأطفال و النساء ؟ و كل مره ما فيه حل ولا تجاوب يبرد القلب للضعفاء! خافوا الله في خلقه، متى الحل النهائي الرادع للمتوحشين من البشر ؟ كفايه ظلم، كفايه ألم”

ونشر مغردون آخرون، اسمًا كاملًا قالوا إنه للرجل الذي يركل ابنه، في حين أبدى آخرون قلقهم على مصير الأم بعدما زعموا أنها هي من صورت المقطع.

وقالت ناشطة: “الطفل اذا ماحصل الامان عند ابوه فين بيحصلو ! انتا كـ أب ملزوم تحسسو بالأمان والطفوله مو تسلبها منو بالضرب وغيرها و مهما كانت الاسباب مافي شي ينحل بالضرب اذا كنتو مو قد التربيه لا تخلفو وتبلشو عيالكم فيكم”

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