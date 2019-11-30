عملية إغتيال غبية في الإمارات تشبه عملية إغتيال خاشقجي في السعودية الغباء وراثة

الدبور – في أغبى عملية إغتيال حصلت في العالم طبعا بعد عملية إغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وكانت أغبى عملية إغتيال في التاريخ حيث عرضت بالكامل على جميع شاشات العالم، حصلت هذه المرة في دولة السعادة الإمارات.

فقد قرر مواطن إماراتي إغتيال زوجته بنفس طريقة إغتيال خاشقجي لا من شاف ولا من درى، بحيث يخرج منها كالشعرة من العجين كما فعل ولي عهد السعودية بن سلمان.

الإماراتي الذكي الذي قتله حقده الأعمى على زوجته لأنها خالفته الرأي، تماما كما قتل الحقد الأعمى بن سلمان على خاشقجي لأنه خالفه الرأي فقط، قام بقتل زوجته بطريقة غبية عن طريق خنقها بالوسادة في سريرها.

ولكي يخرج عن دائرة الإتهام، وينفي أي صلة له بالجريمة كما فعل الدب الداشر، قام بنقلها إلى المطبخ بعد موتها لينفذ خطته الجنهمية.

حيث قام بإشعال النيران بقطع من القماش حولها لتحويل الحادث إلى الموت بفعل الاختناق بالحريق، ولم يعلم أن الغختناق يحتاج لتنفس، فهي جثة هامدة لا تتنفس فلن يدخل أي دخان إلى جسمها.

- Advertisement -

بن سلمان، نقد الزوج الإماراتي أحرق بعض قطع قماش وبقت بقية محتويات المطبخ سليمة، حيث تشير أوراق القضية إلى وجود آثار دماء تعود للمجني عليها على وسادة سرير غرفة النوم الرئيسية، ووجود ثلاث مناطق لبداية الحريق بقطع من القماش في المطبخ، مع سلامة باقي محتويات المطبخ من آثار النيران، ما يؤكد أن الحريق اشتعل بفترة زمنية متقاربة.

وأفاد التقرير الطبي الذي لم يعد له أي حساب ولم يفكر به، تماما كما فعل بن سلمان، أفاد بعدم وجود ترسبات كربونية أو دخانية في القصبة الهوائية للمجني عليها، مما يدل على أن المجني عليها كانت متوفاة قبل اشتعال الحريق في المطبخ، مع وجود آثار دماء بمواقع مختلفة على سرير غرفة النوم الرئيسي وأرضيتها والسجادة.

ولي عهد السعودية مع ثبوت الجريمة عليه، لكنه فلت من العقاب، لكن هذا الإماراتي المسكين الذي قلده نسي إنه لا يملك قوة بن سلمان المالية، فقد قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة عليه بالسجن المؤبد، ويجلس الآن في زنزانته لا هم له إلا الدعاء على بن سلمان وخططه الفاشلة.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه.. https://t.me/Dabboor