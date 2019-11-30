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مصيبة حلت على رؤوس عيال زايد.. خليجيون: قطر مدرسة يجب على الكل أن يتعلم منها (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – مدرسة في التنظيم ويجب على الكلأن يتعلم منهم، هكذا عبر الكثير من الجماهير المختلفة التي حضرت بطولة خليجي ٢٤ المقامة في دولة .

فقد نشر حساب المجلس الكويتي فيديو من داخل قطر والتقى مع الجماهير الخليجية التي حضرت بكثافة للبطولة، واستطلعت الأراء، فكانت النتيجة فاجعة ومصيبة حلت على رؤوس عيال زايد.

حيث قال كويتي حضر البطولة أن قطر مدرسة في التنظيم ويجب على الكل أن يتعلم منها، وقال شاب عماني لم نعد نصبر على إنتظار كأس العالم، قطر جاهزة في كل شي.

و أضاف التجهيزات الأمنية و المعنوية و الخدمات وكل شيء كان أكثر من رائع.

وقال آخر قطر تفوقت على نفسها، التنظيم و المعاملة أكثر من رائعة.

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شاهد الفيديو الذي أقلق منام عيال زايد عن إستعداد قطر لتنظيم بطولة كأس العالم القادمةـ التي أقسم بن زايد بشرفه إنها لن تقام في قطر.

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