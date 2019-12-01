دولة القراصنة عيال شخبوط تقرصن حساب الناشط العماني عباس المسكري والشاهين يكشف

الدبور – دولة القراصنة السعيدة، دولة عيال شخبوط سابقا وعيال زايد حاليا، ولربما تعود لأصلها مستقبلا وتنضم لحكم سلكنة عمان لكي تنظف من مستنقع القذارة الذي أدخلها به شيطان العرب ولي عهد أبوظبي بن زايد.

هذه الدولة المحسبوة على العالم دولة لها كيان وعلم ونشيد وطني وايا جيش، مهمتها الأساسية هي القرصنة، هكذا كان عيال شخبوط في ساحل القارصنة، كان عملهم الهجوم على السفن التجارية و سرقتها لذلك بعد السيطرة عليهم أصبحوا يطلقوا عليهم الإمارات المتصالحة.

ولكن السارق الحرامي يده تسيطر عليه ولا يسيطر عليها، لذلك لن يستطيع عيال زايد مهما بلغوا من الأموال أن يستغنوا عن مهنة القرصنة، فبعد قرصنة وكالة الانباء القطرية في أغبى عملية قرصنة، هاهم يقرصنون الصفحات و المواقع المعارضة لهم و التي تفضحهم.

أخر قرصنات عيال خنور كما يطلق عليهم من قبل النشطاء في السلطنة، كان لحساب ناشط عماني اسمه عباس المسكري، الذي كان يتصدى لكل محاولاتهم تزييف التاريخ العماني وسرقته، وفضح كل مخططات عيال زايد.

فتم إغلاق الحساب من قبل مكتب تويتر في دبي من كمية البلاغات، وفتحوا حساب جديد باسم المسكري ليكون منصة فتنة جديدة ينضم لمجموعة الحسابات الدحلانية التي عادة ما تكون باسم فتيات حتى تجلب متابعين أكثر.

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وقد نشر الناشط العماني الشرس الشاهين حقيقة هذا الحساب وكشفه للجميع بتغريدة لسعها الدبور، حيث قال فيها: “خنوري صغير منتحل لحساب الأستاذ القدير عباس المسكري ضعوه حيث يستحق في أقذر مرادم”

خنوري صغير منتحل لحساب الأستاذ القدير عباس المسكري

ضعوه حيث يستحق في أقذر مرادم #حظر_حسابات_الفتنة_الاماراتية@3abbbbas 🚫REPORT + BLOCK pic.twitter.com/qte6f1okYk — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 1, 2019

و أضاف الناشط العماني المعروف باسم قيد الأرض في تغريدة ثانية ما نصه: “السلام عليكم ورحمة اللّہُ وبركاته متابعينا الاجلاء اتمنى لكم سهره ممتعه مع هذا الحساب الدحلاني وكمية الجراثيم التي تغرد معه والتي تعيد تغريداتها عليه”

سهره ممتعه

واتمنى من كل مغرد يعمل بلاغ على الاقل 5 بلاغات https://t.co/45v9xkKsZY — قيد الارض (@FalcoonOman001) December 1, 2019

يذكر أن هناك مجموعة من الحسابات العمانية التي تتصدى لحملات الإمارات الموجهة ضد سلطنة عمان وضد السلطان نفسه بطريقة قذرة كعادة اللجان الإلكترونية و الشخصيات الإماراتية المعروفة ومنها القذر حمد المزروعي وجميع الحسابات التي تغرد باسم فتيات.

ومن الحسابات التي تشكل وجعا مزمنا لعيال زايد: البروفسور الشاهين و قيد الأرض وعباس المسكري وغيرهم من الكتاب و النشطاء في السلطنة.

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