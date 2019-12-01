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مؤذن في السعودية من البار الحلال إلى أذان الفجر وبدل الصلاة خير من النوم غنى يا نونو

By وطن الدبور
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الدبور – في فضيحة جديدة لترفيه بن سلمان الذي أدخله على بلاد الحرمين بواسطة سيفه المشلول ، وبعد سلسلة الفضائح في المراقص و البارات الحلال، وصلت الفضيحة إلى المسجد ووقت صلاة الفجر.

فقد إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمؤذن حضر من البار أو إحدى حفلات الترفيه التي تنتهي مع أذان صلاة الفجر، وعندما وصل إلى الصلاة خير من النوم، غنى وقال يا نونو يا نونو.

وبعد أخذ الميكرفون منه تبين إنه في حالة سكر شديدة نتيجة شربه الحمر الحلال الذي أدخله بن سلمان على بلاد الحرمين، أو كما يحلو للبعض تسميتها بلاد التوحيد الوحيدة في العالم، أو ربما التسكية الأفضل السعودية العظمى.

وهجم المصلين على المؤذن الذي نسي أن يقول الصلاة خير من النوم فردد يا نونو يا نونو لفترة طويلة قبل أن يستطيع المصليين السيطرة عليه و أخذ المايكرفون منه، وقام احدهم بضربه قبل أن ينقطع البث من مصور الحدث.

الدبور كعادته لسع الفيديو ويعرضه عليكم، ولكم التعليق لما وصلت إليه بلاد الحرمين بفضل غزوات بن سلمان الترفيهية بقيادة سيفه المشلول تركي آل الشيخ.

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