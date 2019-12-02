ولي عهد السعودية في موسم الرياض بدون حراسه
فيديوعش الدبابير

شاهد فيديو حصري لظهور ولي عهد السعودية في موسم الرياض بدون حراسه، وحالة من الخوف و الفزع

By وطن الدبور
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الدبور – في خطوة مفاجئة، قام سمو الامير بزيارة بدون إبلاغ احد ولا حتى تركي آل الشيخ مسؤول الوناسة في السعودية العظمى.

وظهر سمو الأمير بن سلمان بدون حراسه ولا مرافقين لأول مرة، وكان واثقا من نفسه بشده ولم يخف ولم ينظر حوله.

ولكن الحضور هو من شعر بالخوف و الهلع خصوصا من الفتيات و النساءـ فترى في الفيديو الهلع و الخوف واضح جدا على كل الحضور.

سمو الامير لم يحتاج أي حراسة ولا مرافقين، فقط حمل معه منشاره الأمين، وكل ما أقترب منه أحد فتح المنشار عليه ليفر هاربا خوفا من مصير الصحفي جمال خاشقجي الذي نشره وقطعه في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي.

ومما لا شك فيه ان مشاركة في فعاليات موسم الرياض له دلالات كثيرة، فإما مقصودة وإما غير مقصودة، في الحالة الثانية صاحب الفكرة سيذهب خلف الشمس.

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شاهد الفيديو الحصري لولي عهد السعودية في موسم الرياض

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الفيديو حصل على الكثير من التغريدات الساخرة التي تمثل الواقع في السعودية، كما قال ناشط: “يا كلباني هل يجوز تقليد ولي الأمر؟”

وقال آخر: “دليل ان من يدير المشهد اقل من جاهل”

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